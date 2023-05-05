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港元拆息全線向上 1個月HIBOR創4個月高 連升第12日 港美息差收窄

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升12日，升3.57點子至3.66429%，是1月4日後最高，當日報3.86405%。對上一次連升12日是2022年11月29日，當日拆息報4.38458%。

港元現報7.8488元貶值14點子，曾貶值最多20點子，報7.8494元，亦曾升值最多6點子，報7.8468元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升10.06點子至3.51929%；1星期HIBOR升11.45點子至3.56857%；2星期HIBOR升8.9點子至3.57524%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.17點子至4.03595%；6個月期HIBOR升1.45點子至4.1806%；12個月期HIBOR升0.65點子至4.55577%。

美元指數現報101.252貶值0.147點或0.14%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.08157%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.5282%，連續2日收窄，利差是3月23日後最窄，當日差距為-1.4917%。

對上一次連續2日收窄，是2023年4月20日，當日利差報-2.0491%。

 

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