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IMF代表團料香港今年GDP增5% 中期增幅放緩至3%以下

國際貨幣基金組織（IMF）代表團官方訪問香港後，發表初步結論，料今明兩年香港GDP分別增長5%與3.1%，中期增幅降至3%以下。

代表團指，全球增長放緩，金融環境收緊，料香港約兩年內恢復財政平衡，但香港與內地均已取消邊境管制及疫情限制，料旅遊服務輸出及本地經濟活動會陸續恢復正常，尤其私人消費。

代表團認為，由於經濟有相當的閒置產能，將令整體工資壓力保持溫和，住宅租金很可能持續偏軟，料通脹壓力保持溫和，消費通脹今年底將逐步升至2.25%。中期而言，面對人口老化、私人債務增加，以及內地長期經濟增長放緩，料香港GDP增幅將跌穿3%，惟與內地（尤其大灣區）持續的經濟融合，以及香港積極推動創新科技發展，或能避免潛在增長減慢。

報告指，隨着邊境重開，香港經濟活動正漸復常。強而有力的財政政策有助香港經濟應對過去幾年不同衝擊，同時有強健的制度框架及財政緩衝，金融體系包括聯匯制度維持穩健和暢順，惟香港經濟現正面對加息、內房受壓、本地樓市可能調整，以及環球經濟放緩等金融挑戰，故當局制定政策方針時，需以促進均衡復蘇、維持金融體系穩健、確保樓市有序調整，以及提升長期增長前景為目標。

今次代表團為按IMF協定第四條開展的定期磋商的一部分，當中為IMF代表團觀點，不一定代表IMF執董會觀點。

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