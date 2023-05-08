在螞蟻集團原計劃於香港和上海進行的大規模IPO交易被中國政府叫停後，該公司於2020年底開始進行全面整改。螞蟻對其商業模式和公司治理進行改革，並採取了一系列措施以全面遵守中國的金融法規。據報，螞蟻集團一直在等待中國政府對該公司整改的批准，整改的最後一步是獲得金融控股公司牌照。

知情人士指，上述牌照由於中國一個新金融監管機構的設立而被耽擱。過去一年，螞蟻集團的高層一直在與人行和銀保監會的官員就螞蟻集團設立金融控股公司的申請進行磋商。

報道指，螞蟻集團已經提交了相關申請，而監管機構在早些時候已經接近於正式受理申請。

此前，中國宣布將在現有銀保監會的基礎上組建國家金融監督管理總局，高層仍未落實國家金融監督管理總局的領導人選。而且他們尚在考慮這個新機構下屬的不同部門的人員配置，以及中國央行的哪些員工將被調派到國家金融監督管理總局任職。據報，這個過程可能需要數月才能完成，在那之前螞蟻集團的金融牌照申請將一直處於待辦事項狀態。知情人士指，螞蟻集團的申請受理可能要等到今年下半年或更晚的時候才能有進展。

另外，報道提到，蟻集團在獲得金融牌照前還可能被處以罰款。知情人士表示，有關罰款的數額和依據都還在討論中。

其他報道

民調顯示 拜登支持率落後於特朗普

歐盟擬制裁7家中國及香港企業 涉支援俄軍工業

滬深三大指數高開 人行淨投放20億元

恒指高開78點 上試20天線 科指升0.34% 綠竹生物上市潛水3.9%

拜登將就債務上限問題 與麥卡錫等國會領袖會面

怡俊集團IPO下限定價 超購16倍

港股ADR升159點 夜期高水85點 綠竹生物上市

耶倫：除國會提高舉債上限外 沒有更好選項