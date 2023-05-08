港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升13日，升8.43點子至3.74857%，是1月4日後最高，當日報3.86405%。對上一次連升13日是2022年11月30日，當日拆息報4.43833%。
港元現報7.848元貶值2點子，曾貶值最多6點子，報7.8484元，亦曾升值最多8點子，報7.847元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.67點子至3.55595%；1星期HIBOR升5.33點子至3.62185%；2星期HIBOR升6.02點子至3.63548%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.15點子至4.05744%；6個月期HIBOR升0.6點子至4.18661%；12個月期HIBOR跌5.23點子至4.50351%。
美元指數現報101.186貶值0.028點或0.03%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.10443%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4401%，連續4日收窄，利差是2023年3月22日後最窄，當日差距為-1.4281%。
對上一次連續4日收窄，是2023年4月24日，當日利差報-1.8757%。
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