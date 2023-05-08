moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升13日 港美息差連續4日收窄

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升13日，升8.43點子至3.74857%，是1月4日後最高，當日報3.86405%。對上一次連升13日是2022年11月30日，當日拆息報4.43833%。

港元現報7.848元貶值2點子，曾貶值最多6點子，報7.8484元，亦曾升值最多8點子，報7.847元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.67點子至3.55595%；1星期HIBOR升5.33點子至3.62185%；2星期HIBOR升6.02點子至3.63548%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.15點子至4.05744%；6個月期HIBOR升0.6點子至4.18661%；12個月期HIBOR跌5.23點子至4.50351%。

美元指數現報101.186貶值0.028點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.10443%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4401%，連續4日收窄，利差是2023年3月22日後最窄，當日差距為-1.4281%。

對上一次連續4日收窄，是2023年4月24日，當日利差報-1.8757%。

 

其他報道

洪灝：外國投資者對內地經濟復蘇還是很難有把握

幣安再度暫停比特幣提取

民調顯示 拜登支持率落後於特朗普

歐盟擬制裁7家中國及香港企業 涉支援俄軍工業

滬深三大指數高開 人行淨投放20億元

恒指高開78點 上試20天線 科指升0.34% 綠竹生物上市潛水3.9%

拜登將就債務上限問題 與麥卡錫等國會領袖會面

怡俊集團IPO下限定價 超購16倍

港股ADR升159點 夜期高水85點 綠竹生物上市

耶倫：除國會提高舉債上限外 沒有更好選項