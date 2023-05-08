港股承接上周美股升勢，恒指今早高開78點，早段曾收窄至升32點，其後升幅擴大至217點，半日高低波幅185點。金融、非必需消費品股推動大市。全市上升股份比例為24.08%，下跌為26.47%，無升跌為49.43%。南北水流入，綠竹生物（2480）潛水18.14%。多隻中資國企股創新高。
恒指半日升149點或0.75%，報20199點，大市成交金額577億元；國指升62點或0.92%，報6860點。恒生科技指數收報3904點，升0.24%。
藍籌股成交金額244.19億元，佔大市成交42.32%；科指成份股成交金額83.82億元，佔大市成交14.52%；國指成份股成交金額225.49億元，佔大市成交39.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少17.11%，至89.13億元，佔大市成交15.43%。牛熊證成交金額40.46億元，減少17.93%；窩輪成交金額48.67億元，減少16.42%。
匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、美團（3690）、京東（9618）拖累大市。
藍籌41隻升，33隻下跌，2隻無升跌。中海油（0883）升4.86%，收報12.94元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌4.29%，收報18.28元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報41.45元，升4.54%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.42元，跌6.56%。
恒指升穿20天線(20154.15點)。科指續高於10天線(3881.07點)。
北水南下合計淨流入6.94億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流入26.37億元人民幣，較上日增加316.46%，連續第2日流入，累計流入32.7億元。
綠竹生物（2480）上市，定價32.8元。收報26.85元，跌18.14%。
金斯瑞（1548）旗下傳奇生物增發籌近億元。收報20.85元，跌1.42%。
中金（3908）主要股東海爾金盈，預告減持2%股份涉資41億人幣。收報17.2元，升2.5%。
平保（2318）：尊重匯控股東選擇，籲董事會以開放心態聽取意見。收報60.45元，升0.67%。
匯控（0005）公告小股東議案被否決。匯控杜嘉祺：大部分機構股東和散戶與董事會意見一致。英國直擊｜祈耀年稱匯控購矽銀英國，美國當局最快數周內完成審批。收報59.25元，升1.37%。
北向互換通15/5啟動，日均淨額200億人幣。上海清算所與港交所（0388）旗下場外結算公司之間淨頭寸對應的風險敞口不超過40億元。收報318.2元，跌0.44%。
阿里健康（0241）發盈喜，料全年扭虧，至少賺4.5億人幣。收報5.47元，跌0.73%。
融創（1918）4月合同銷售金額及面積按年跌逾四成。收報1.75元，跌5.91%。
中海外（0688）：今年首4個月物業銷售額升71%。收報20.15元，跌0.74%。
碧桂園（2007）4月合同銷售額升0.2%。收報2.05元，跌2.38%。
「四叔」李兆基增持陽光房託（0435）。收報3.15元，跌0.32%。
太古地產（1972）：太古廣場首季租金跌11%。收報21.25元，升2.16%。
破頂股包括，MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見50元，收報45元，跌6.25%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1063.55元，收報1063.55元，升0.01%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見12元，收報11.96元，升0.67%；中國銀河（6881）創52周高，見4.97元，收報4.91元，升4.69%；國泰君安（2611）創52周高，見10.62元，收報10.56元，升1.34%；北京控股（0392）創52周高，見35.2元，收報35元，升1.01%；華潤醫藥（3320）創52周高，見8.13元，收報7.83元，跌1.76%；國藥控股（1099）創52周高，見28.45元，收報27.25元，跌1.09%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見16.56元，收報16元，升2.83%；聯邦制藥（3933）創52周高，見6.86元，收報6.85元，升5.38%；神威藥業（2877）創52周高，見9.44元，收報9.33元，升6.14%；白雲山（0874）創52周高，見26.95元，收報26.95元，升5.07%；同仁堂科技（1666）創52周高，見8.97元，收報8.47元，升0.83%。
破頂指數成份股包括，中人壽（2628）創52周高，見15.68元，收報15.54元，升0.26%；中信（0267）創52周高，見10.54元，收報10.46元，升0.97%；中石化（0386）創52周高，見5.31元，收報5.3元，升4.33%；中行（3988）創52周高，見3.4元，收報3.38元，升3.36%；神華（1088） 創52周高，見27.95元，收報27.65元，升3.36%；農業銀行（1288）創52周高，見3.28元，收報3.26元，升2.52%；交行（3328）創52周高，見5.6元，收報5.55元，升1.83%。
17隻股份創上市新低，其中十隻包括，銀城國際（1902）低見0.118元，收報0.12元，跌6.25%；毅德國際（1396）低見0.7元，收報0.7元，跌12.5%；中國高精密（0591）低見0.212元，收報0.22元，無升跌；高山企業（0616）低見0.018元，收報0.019元，跌5%；中證國際（0943）低見0.01元，收報0.011元，跌15.38%；諾發集團（1360）低見0.035元，收報0.035元，跌10.26%；粵港灣控股（1396）低見0.7元，收報0.7元，跌12.5%；工蓋有限公司（1421）低見0.25元，收報0.25元，跌18.03%；天潔環境（1527）低見0.79元，收報0.86元，跌14%；銀城國際控股（1902）低見0.118元，收報0.12元，跌6.25%。
20隻股份創52周低，其中十隻包括，太平洋酒吧（8432）低見0.06元，收報0.063元，跌3.08%；上海復旦（1385）低見21.6元，收報21.8元，跌2.68%；天利控股集團（0117）低見0.4元，收報0.4元，跌13.04%；星光集團（0403）低見0.218元，收報0.218元，跌4.39%；中國恒天立信國際（0641）低見0.25元，收報0.285元，跌28.75%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；信利國際（0732）低見0.94元，收報0.94元，跌3.09%；Ａ８新媒體（0800）低見0.188元，收報0.195元，跌8.88%；高雅光學（0907）低見0.213元，收報0.219元，跌3.95%；富匯國際集團控股（1034）低見0.73元，收報0.73元，跌3.95%。
異動股
上升異動股，包括，國茂控股（8428）收報0.59元，升89.81%；遠東控股國際（0036）收報0.103元，升24.1%；百勤油服（2178）收報0.072元，升22.03%；國科控股（8275）收報0.47元，升20.51%；森美控股（0756）收報0.087元，升19.18%；中國環保能源（0986）收報0.05元，升19.05%；植華集團（1842）收報0.7元，升18.64%；亞洲雜貨（8413）收報0.204元，升18.6%；迪諾斯環保（1452）收報0.095元，升17.28%；環球印館（8448）收報0.034元，升17.24%；中國華君（0377）收報1.37元，升17.09%。
下跌異動股，包括，中國綠地博大綠澤（1253）收報0.17元，跌31.45%；中國恒天立信國際（0641）見52周低0.25元，收報0.285元，跌28.75%；京基智慧文化（0550）收報0.3元，跌18.92%；長城匯理（8315）收報0.26元，跌18.75%；信銘生命科技（0474）收報0.13元，跌18.24%；綠竹生物（2480）平上市高位32.8元，見52周低24.9元，收報26.85元，跌18.14%；工蓋有限公司（1421）創上市新低，見0.25元，收報0.25元，跌18.03%；中證國際（0943）創上市新低，見0.01元，收報0.011元，跌15.38%；灣區發展（80737）收報1.54元，跌14.44%；天潔環境（1527）創上市新低，見0.79元，收報0.86元，跌14%；正道集團（1188）收報0.026元，跌13.33%。
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