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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升15日 升38點子 創4個月高 隔夜息升91點子

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升15日，升38.5點子至4.15762%，是1月3日後最高，當日報4.21054%。對上一次連升15日是2022年12月02日，當日拆息報4.91601%。

港元現報7.834元升值73點子，曾貶值最多5點子，報7.8418元，亦曾升值最多81點子，報7.8332元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升91.75點子至4.4381%；1星期HIBOR升47.96點子至4.10952%；2星期HIBOR升35.62點子至4.00833%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升16.85點子至4.2619%；6個月期HIBOR升14.2點子至4.34667%；12個月期HIBOR升5.49點子至4.56476%。

美元指數現報101.56貶值0.045點或0.04%。

美元1個月期LIBOR停留於5月5日，按T+2顯示的最新(5月5日)美元1個月期LIBOR報5.10443%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3559%，連續5日收窄，利差是3月21日後最窄，當日差距為-1.2812%。

對上一次連續5日收窄，是2023年4月25日，當日利差報-1.784%。

 

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