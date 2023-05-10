他說，有別歐美市場放寬疫情限制同時，在內陸機恢復支持下旅客需求增長，並推動房租快速上升，香港酒店房租上升的程度會有不同。營運總裁包華強調，香港半島酒店有足夠人力資源支持旅遊及酒店業復蘇。

集團非執行主席米高嘉道理表示，雖然面對疫情，他們仍有充足財務資源應付倫敦及伊斯坦堡爾半島酒店發展所需，料倫敦半島酒店今年下半年開始營運，他也經常遠飛當地跟進進度。至於在仰光的酒店發展，郭散文補充，因應當地局勢發展，已暫停發展，並已就投資作適當撥備。至於將來會否再物色新的半島酒店發展，他謂經歷疫情後，待情況穩定再作打算，但是未來的資本開支，會下一步留意並在山頂凌宵閣及淺水灣服務式住宅及商場，進行翻新及改善為主，但是不會重建。

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