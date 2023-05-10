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恒指收市跌105點 見一周低 北水終止兩日流入 「中特估」降溫

「中國特色估值」暫時降溫，中國石油、中國銀行、中國石化等拖累A股表現，中國銀河跌停。外圍方面，觀望美通脹情況，美債息短升長跌，美期、亞股、歐股跌，油金比率升1%，港元偏強，曾升值至7.8288元，是2月20日7.823元後最強。恒指、國指見近一周低，及連跌第二日，科指則逆市上升，大市成交跌穿千億，北水終止連續2日流入。

恒指今早低開7點，高位升12點，低位跌170點，高低波幅183點。金融股推低大市。全市上升股份比例為29.25%，下跌為30.65%，無升跌為40.09%。

恒指收市跌105點或0.53%，報19762點，大市成交金額988億元，較上日減少19.11%，是5月5日982.75億元成交後最少；國指跌51點或0.77%，報6683點。恒生科技指數收報3811點，升0.34%。

藍籌股成交金額469.39億元，佔大市成交47.5%；科指成份股成交金額207.93億元，佔大市成交21.04%；國指成份股成交金額408.26億元，佔大市成交41.32%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.58%，至99.33億元，佔大市成交10.05%。牛熊證成交金額43.98億元，減少22.06%；窩輪成交金額55.34億元，減少5.39%。

建行（0939）、工行（1398）、美團（3690）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。

藍籌26隻升，49隻下跌，1隻無升跌。舜宇（2382）升3.29%，收報83.1元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌3.94%，收報20.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報4.02元，升4.42%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報24.85元，跌3.87%。

恒指曾跌穿250天線(19705.1點)，續低於10天線(19904.99點)。科指續低於10天線(3864.54點)。

北水南下合計淨流出2.35億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流入55.71億元人民幣，較上日增加466.51%，連續第4日流入，累計流入92.37億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.86%，低見19696.59點，是5月4日後最低。收市報19762.2點，是5月3日後收市新低，當日報19699.16點。連跌2日，累計跌534.83點，對上一次連跌2日是4月24日。

科指曾升最多0.8%，是5月8日後最大升幅，高見3829.21點，是5月9日後最高。收市報3811.66點，是5月8日後收市新高，當日報3914.34點。

國指曾跌最多1.13%，是5月9日後最大跌幅，低見6659.16點，是5月4後最低。收市報6683.23點，是5月3日後收市新低，當日報6589.35點。連跌2日，累計跌214.45點，對上一次連跌2日是5月3日。

「中特估」下跌，中資券商中國銀河（6881）收報4.82元，跌4.74%；光大證券（6178）收報6.03元，跌4.74%。內險股眾安在綫（6060）收報24.85元，跌3.87%；中國再保險（1508）收報0.62元，跌3.13%；中國人壽（2628）收報15.08元，跌2.71%；中國平安（2318）收報57.7元，跌1.79%。內銀股向下，建行（0939）收報5.45元，跌2.15%；工商銀行（1398）收報4.47元，跌3.04%；中國銀行（3988）收報3.27元，跌2.97%。

午後消息股表現

電視廣播（0511）午後續升 TVB 7月收回大灣區廣告經營權。收報6.14元，升6.23%。

大酒店（0045）：香港半島待長途客重臨 擬翻新凌宵閣淺水灣項目。香港半島酒店首季出租率回升至39% 去年同期僅錄9%。收報7.75元，升1.97%。

日清食品（1475）首季多賺22% 港業務收入跌2.7%。收報6.75元，跌1.6%。

阿里巴巴（9988）蔡崇信：不用過於擔心AI未來將取代人類。收報80.2元，升0.94%。

今早及隔晚消息股表現

國泰（0293）：「盡快」向普通股股東派股息 維持運力恢復至疫情前70%目標。收報7.44元，升0.81%。

據報中金（3908）旗下公司停用凱盛融英服務。收報17.48元，跌2.89%。

百度（9888）稱逾300伙伴參與文心千帆內測。收報114.5元，跌0.95%。

匯控（0005）首季淨流入資金220億美元 部分來自瑞信。匯控展開最多20億美元回購。收報59.35元，升0.08%。

永利澳門（1128）首季虧損收窄，息稅前轉賺1.55億美元。收報7.6元，升2.01%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，法拉帝（9638）收報22.8元，無升跌。理想汽車（2015）收報99元，升3.07%。寶勝國際（3813）收報0.7元，升7.69%。越南製造加工出口（0422）收報0.54元，跌3.57%。裕元集團（0551）收報11.22元，跌0.36%。再鼎醫藥（9688）收報27.9元，升1.45%。正大企業國際（3839）收報1.64元，跌0.61%。

協鑫新能源（0451）與獨立第三方洽談出售光伏電站項目。收報0.61元，跌8.96%。

香港科技探索（1137）公布旗下HKTVmall 4月訂單總商品交易額按年跌5.5%至6.49億。收報4.7元，升0.21%。

長和（0001）歐洲港澳電訊業務旗艦毛利按年增2%， 達17億歐元。收報52.95元，跌0.38%。

舜宇（2382）：手機廠備貨，出貨按月升，零件短缺緩解，車載鏡升23%。收報83.1元，升3.29%。

長實（1113）擬斥約48億元收購英國房託基金Civitas Social Housing PLC。收報46元，跌0.11%。

恒生（0011）申請增設人民幣櫃台。收報114.3元，跌0.17%。

破頂股表現

破頂股包括，MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見51.25元，收報50.95元，升3.98%；正味集團（2147）創上市新高，見0.89元，收報0.87元，升6.1%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1064元，收報1064元，升0.09%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1028.8元，收報1028.8元，升0.09%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1066.5元，收報1066.5元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見525.35元，收報525.35元，升0.05%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見117.55元，收報117.55元，升0.34%；怡俊集團（2442）創上市新高，見1.3元，收報1.28元，升30.61%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；陽光紙業（2002）創52周高，見2.9元，收報2.75元，跌1.08%；達力集團（0029）創52周高，見11.2元，收報10.62元，升14.07%；迪生創建（0113）創52周高，見4.35元，收報4.35元，升3.82%；昆侖能源（0135）創52周高，見7.75元，收報7.63元，升1.19%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.83元，收報0.83元，無升跌；順豪物業（0219）創52周高，見1.37元，收報1.37元，升1.48%；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.055元，收報0.054元，升5.88%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，高山企業（0616）低見0.017元，收報0.017元，跌10.53%；國美金融科技（0628）低見0.11元，收報0.116元，跌5.69%；恒盛地產（0845）低見0.064元，收報0.069元，跌9.21%；環能國際（1102）低見0.058元，收報0.061元，跌17.57%；順風清潔能源（1165）低見0.028元，收報0.029元，跌6.45%；勝龍國際（1182）低見0.21元，收報0.22元，無升跌；首控集團（1269）低見0.052元，收報0.054元，跌3.57%；慕尚集團控股（1817）低見2元，收報2元，跌2.44%；冠轈控股（1872）低見0.082元，收報0.092元，跌5.15%；澳至尊（2031）低見0.165元，收報0.172元，跌2.82%。

47隻股份創52周低，其中十隻包括，上海復旦（1385）低見20.65元，收報21.65元，升1.88%；保利協鑫（3800）低見1.79元，收報1.85元，升2.21%；佳兆業健康（0876）低見0.045元，收報0.047元，跌2.08%；TAI CHEUNG HOLD（0088）低見3.8元，收報3.83元，無升跌；NANYANG HOLD（0212）低見24.6元，收報25.4元，升1.6%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.86元，收報0.88元，無升跌；博富臨置業（0225）低見8.3元，收報8.3元，無升跌；龍記集團（0255）低見2.15元，收報2.21元，無升跌；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；思捷環球（0330）低見0.61元，收報0.62元，升1.64%。

異動股

上升異動股，包括，匯鑫小貸（1577）創52周高，見1.21元，收報0.76元，升40.74%；聯眾（6899）收報0.39元，升32.2%；邁博藥業（2181）收報0.75元，升31.58%；怡俊集團（2442）創上市新高，見1.3元，收報1.28元，升30.61%；香港航天科技（1725）收報9.94元，升28.92%；長城天下（0524）收報0.042元，升27.27%；宏光半導體（6908）見52周低0.78元，收報1.05元，升26.51%；國瑞健康（2329）收報0.21元，升25.75%；佳民集團（8519）收報0.054元，升25.58%。

下跌異動股，包括，潤歌互動（2422）收報0.64元，跌22.89%；中國金融租賃（2312）創上市新低，見0.216元，收報0.226元，跌19.29%；煜榮集團（1536）收報0.134元，跌18.29%；錢唐控股（1466）收報0.435元，跌17.92%；脈資資源（8186）收報0.275元，跌17.91%；環能國際（1102）創上市新低，見0.058元，收報0.061元，跌17.57%；中譽集團（0985）收報1.29元，跌14%；沛然環保（8320）收報0.081元，跌13.83%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.019元，跌13.64%；閩港控股（0181）收報0.127元，跌13.61%；金輪天地控股（1232）收報0.11元，跌13.39%。

 

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