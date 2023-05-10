本地聚合支付平台易付達（亞洲）（eftpay）主席及行政總裁勞俊傑分享通關後支付數據，受惠通關帶動訪港人流，本港3月電子錢包交易額和筆數按月達雙位數升幅，以國內電子錢包支付交付較多。4月中受惠消費券帶動，電子錢包交易金額和筆數按月倍增。「五一黃金周」電子錢包交易亦有增長，集中高質消費，以珠寶、首飾交易較多，反映本港近幾月銷售復常趨勢正面。展望下一個長假期為10月，相信暑假人流亦會增長。
談及疫情後eftpay 定位，勞俊傑表示，雖然港府預期今次是最後一次派發消費券，有少許擔心電子錢包使用率不如之前，但是隨著通關旅客增加，電子支付各項優惠亦會吸引市民繼續使用，相信電子錢包是大勢所趨。勞俊傑又指，eftpay將引入更多海外電子錢包，早年已接入台灣的「街口支付」，韓國的海外電子支付平台GLN等，可支援日圓、韓圜、新加坡幣等東南亞幣值，目前亦與泰國電子錢包洽談接入支付。
勞俊傑表示，疫情後除了接入更多海外電子錢包外，亦會以各方面考量為商戶提供更多增值服務，如最新推出「智付易（RemoPay ）」支付方案 ，商戶可直接以 WhatsApp或電郵方式發送支付連結，給顧客付款。顧客點擊打開連結後即可進入支付頁面，並從中獲取金額等訂單資料，揀選心儀支付方式和付款。現時支援 5 款主流電子支付方式，包括Visa 、Mastercard、 WeChatPay、Alipay、銀聯卡。他表示，對於經營網店的商戶 ，更容易處理訂單及遠端收款，未來RemoPay 將會支援更多支付方式。
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