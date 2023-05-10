moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

理想汽車首季虧轉盈 淨利潤9.34億人幣

理想汽車（2015）公布今年第一季業績，淨利潤9.34億元人民幣 (下同) ，去年同期蝕1090萬元，按季則增252%。每股股淨收益0.47元，每股美國存託股份淨收益0.95元。非美國公認會計準則淨利潤為14.1億元，按年增加196.4%，按季增加46.1%。

季度經營利潤4.05億元，去年同期蝕4.13億元，去年第4季蝕1.34億元。非美國公認會計準則經營利潤8.85億元，按年大增10.8倍，按季增加55.7%。

收入總額錄187.9億元 ，按年增加96.5%，按季增加6.4%；交付量達到52,584輛，按年增長65.8%。 

季內，集團車輛銷售收入為183.3億元，按年元增加96.9%，按季增加6.1%。車輛毛利率19.8%，按年跌2.6個百分點，按季跌0.2個百分點。

期內集團毛利38.3億元，較2022年第一季度增加77%，較2022年第四季度增加7.4%。今年首季毛利率為20.4%。

截至3月31日，公司擁有299家零售中心，覆蓋123個城市，並於223個城市運營318家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心。

 

其他報道

恒指收市跌105點 見一周低 北水終止兩日流入 「中特估」降溫

香港電訊推5000M家用光纖入屋服務 及2500M頻寬升級優惠

中國長鑫存儲據報不受美國出口管制影響 正推進上海IPO

日本上財年債務增2%至1270萬億日圓 再破紀錄 料本財年再增逾一成

四川省副省長李雲澤出任國家金監總局書記

滬深三大指數午後個別發展 滬指兩連跌

日本3月景氣指數錄98.7 內閣府維持「經濟停滯」看法

豐田上財年少賺14% 目標本財年產逾1000萬部車

電視廣播午後續升 TVB 7月收回大灣區廣告經營權

大酒店：香港半島待長途客重臨 擬翻新凌宵閣淺水灣項目

半日沽空金額60億 盈富沽空金額最多股份

香港半島酒店首季出租率回升至39% 去年同期僅錄9%