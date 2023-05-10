理想汽車（2015）公布今年第一季業績，淨利潤9.34億元人民幣 (下同) ，去年同期蝕1090萬元，按季則增252%。每股股淨收益0.47元，每股美國存託股份淨收益0.95元。非美國公認會計準則淨利潤為14.1億元，按年增加196.4%，按季增加46.1%。
季度經營利潤4.05億元，去年同期蝕4.13億元，去年第4季蝕1.34億元。非美國公認會計準則經營利潤8.85億元，按年大增10.8倍，按季增加55.7%。
收入總額錄187.9億元 ，按年增加96.5%，按季增加6.4%；交付量達到52,584輛，按年增長65.8%。
季內，集團車輛銷售收入為183.3億元，按年元增加96.9%，按季增加6.1%。車輛毛利率19.8%，按年跌2.6個百分點，按季跌0.2個百分點。
期內集團毛利38.3億元，較2022年第一季度增加77%，較2022年第四季度增加7.4%。今年首季毛利率為20.4%。
截至3月31日，公司擁有299家零售中心，覆蓋123個城市，並於223個城市運營318家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心。
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