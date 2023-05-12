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恒指收市跌116點 成交重上千億 北水轉流出

中美經濟數據拖累，中美近日分別仍會有FDI及進出口等數據公布，A股、港股偏軟，未隨美期、歐股向上，美債息短跌長升，油金比率回升，港元偏軟，曾貶至7.8431。恒指連跌4日，累計跌669.79點，全周跌2.11%，近兩個月最大按周跌幅，科指連跌6周。

恒指今早高開107點，高位升109點，低位跌147點，高低波幅257點。金融股推低大市。全市上升股份比例為19.24%，下跌為41.26%，無升跌為39.48%。

恒指收市跌116點或0.59%，報19627點，大市成交金額1027億元，較上日增加5.85%，是5月9日1221.4億元成交後最多；國指跌31點或0.47%，報6663點。恒生科技指數收報3874點，升0.29%。

藍籌股成交金額468.32億元，佔大市成交45.6%；科指成份股成交金額275.77億元，佔大市成交26.85%；國指成份股成交金額419.93億元，佔大市成交40.88%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.05%，至105.51億元，佔大市成交10.26%。牛熊證成交金額49.79億元，減少1.97%；窩輪成交金額55.72億元，減少2.13%。

建行（0939）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌9隻升，67隻下跌，0隻無升跌。京東（9618）升7.26%，收報144.8元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌6.92%，收報6.86元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，19隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）收報144.8元，升7.26%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報11.18元，跌9.25%。

恒指受制於10天線(19882.34點)，跌穿250天線(19699.4點)。科指曾跌穿10天線(3864.84點)。

北水南下合計淨流出5.85億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入13.26億元人民幣，較上日增加4416.15%，連續第6日流入，累計流入105.93億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.75%，是5月11日後最大跌幅，當日跌幅為0.98%。低見19596.49點，是5月11日19567.62點後最低。收市報19627.24點，是4月25日後收市新低，當日報19617.88點。連跌4日，累計跌669.79點，對上一次連跌4日是3月10日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是3月10日。

科指曾升最多1.82%，是5月11日後最大升幅，當日升幅為1.97%。高見3933.05點，是5月8日3943.58點後最高。收市報3874.11點，是5月8日後收市新高，當日報3914.34點。連升3日，累計升75.41點，對上一次連升3日是5月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月3日。

國指曾跌最多0.59%，是5月11日後最大跌幅，當日跌幅為0.91%。低見6655.68點，是5月11日6622.26點後最低。收市報6663.55點，是5月3日後收市新低，當日報6589.35點。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是3月10日。

一周表現

恒指本周累跌2.11%或422點，跌幅是3月10日後最大，當時收市跌幅為6.07%；本周表現最佳的是煤氣（0003），累升4.62%，其次為阿里巴巴（9988）及比亞迪（1211），分別升3.67%及3.49%。而表現最差的是碧桂園（2007），累跌10.48%，其次為申洲國際（2313）及華潤萬象生活（1209），分別跌10.43%及9.27%。

國指本周累跌1.97%或134點，跌幅是4月21日後最大，當時收市跌幅為2.17%；本周表現最佳的是理想汽車（2015），累升23.28%，其次為京東物流（2618）及阿里巴巴（9988），分別升6.47%及3.67%。而表現最差的是商湯（0020），累跌11.97%，其次為碧桂園（2007）及申洲國際（2313），分別跌10.48%及10.43%。

科指本周累跌0.55%或21點，跌幅是4月28日後最大，當時收市跌幅為1.72%；科指連跌6周，對上一次連跌6周，是2015年7月10日；本周表現最佳的是理想（2015），累升23.28%，其次為阿里巴巴（9988）及蔚來（9866），分別升3.67%及2.92%。而表現最差的是萬國數據（9698），累跌21.49%，其次為華虹半導體（1347）及商湯（0020），分別跌14.36%及11.97%。

午後消息股表現

新濠國際（0200）旗下新濠博亞（美：MLCO）公布，塞浦路斯項目7月開業。收報7.9元，跌1%。

中遠（1199）：收購漢堡港CTT碼頭 獲德國政府批准。收報5.69元，跌2.4%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，譚仔國際（2217）收報2.02元，跌0.98%。吉星新能源（3395）收報0.305元，無升跌。LHN（1730）收報1.6元，升0.63%。陽光油砂（2012）收報0.75元，跌1.32%。

微盟（2013）首季廣告毛收入升近六成，經營虧損大幅收窄。收報3.67元，跌1.34%。

新秀麗（1910）首季多賺3.8倍，明年擬恢復派息。收報23元，跌0.65%。

Prada（1913）首季收入年增22%，日本銷售激增五成半。收報56.35元，升2.36%。

京東（9618）首季虧轉盈，賺62.6億人幣，勝預期，經調整純利增88%。收報144.8元，升7.26%。

京東物流（2618）首季虧損收窄，收入升34%，毛利率降至4.5%。收報13.16元，升5.45%。

大新（2356）料今年個貸溫和增長，貸息平均較年初提升。收報6.35元，跌0.78%。

李嘉誠減持郵儲行（1658）至9.9%。收報5.03元，跌2.52%。

易鑫（2858）首季汽車融資交易達15.5萬筆，按年相若。收報0.9元，跌1.1%。

京東健康（6618）首季Non-IFRS經營盈利增逾1倍，曹冬辭任首席財務官。收報53元，升2.81%。

內地4月人民幣貸款僅增7188億人幣，約為市場預期一半，M2增12.4%。建行（0939）收報5.31元，跌2.39%；工商銀行（1398）收報4.33元，跌2.04%；中國銀行（3988）收報3.21元，跌1.83%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見2.3元，收報2.3元，升5.02%；博維智慧（1204）創上市新高，見2.7元，收報2.54元，升15.45%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見53元，收報37.7元，跌25.27%；正味集團（2147）創上市新高，見0.92元，收報0.91元，升8.33%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見5.48元，收報5.42元，升4.84%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1067元，收報1067元，升0.04%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見525.55元，收報525.55元，升0.03%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.99元，收報1.85元，升17.09%；怡俊集團（2442）創上市新高，見1.4元，收報1.3元，升4.84%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.65元，收報4.62元，跌0.65%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；華潤電力（0836）創52周高，見19.18元，收報18.54元，跌1.38%；華電國際（1071）創52周高，見3.99元，收報3.87元，升3.2%；達力集團（0029）創52周高，見13.08元，收報12.36元，升6%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.3元，收報2.26元，升0.44%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.85元，收報0.8元，跌3.61%；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.064元，收報0.063元，升6.78%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，德琪醫藥（6996）低見2.45元，收報2.46元，跌6.11%；創勝集團醫藥（6628）低見4.67元，收報4.7元，跌1.52%；普天通信（1720）低見0.074元，收報0.082元，升2.5%；天譽置業（0059）低見0.02元，收報0.022元，無升跌；信能低碳（0145）低見0.045元，收報0.046元，跌4.17%；亨泰（0197）低見0.039元，收報0.044元，升7.32%；中國智能健康（0348）低見0.111元，收報0.111元，跌14.62%；神話世界（0582）低見0.105元，收報0.105元，跌3.67%；瑋俊生物科技（0660）低見0.095元，收報0.1元，無升跌；瑞鑫國際集團（0724）低見0.13元，收報0.13元，跌7.14%。

51隻股份創52周低，其中十隻包括，上海復旦（1385）低見20.5元，收報20.85元，跌1.18%；勝獅貨櫃（0716）低見0.58元，收報0.59元，無升跌；金輝（0137）低見0.75元，收報0.81元，升1.25%；周黑鴨（1458）低見3.29元，收報3.31元，跌2.07%；佳兆業健康（0876）低見0.039元，收報0.041元，跌12.77%；金輝集團（0137）低見0.75元，收報0.81元，升1.25%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.85元，收報0.86元，無升跌；博富臨置業（0225）低見8.3元，收報8.3元，無升跌；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；莊士中國（0298）低見0.232元，收報0.232元，跌1.69%。

異動股

上升異動股，包括，超媒體控股（0072）收報0.74元，升39.62%；藍港互動（8267）收報0.25元，升30.89%；英皇證券（0717）收報0.062元，升29.17%；致豐工業電子（1710）創52周高，見0.295元，收報0.295元，升28.26%；K2 F&B（2108）收報0.229元，升21.16%；佳民集團（8519）收報0.059元，升20.41%；新宇環保（0436）收報0.086元，升19.44%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.99元，收報1.85元，升17.09%；環球數碼創意（8271）收報0.097元，升16.87%；金泰豐國際控股（8479）創52周高，見0.75元，收報0.72元，升16.13%；博維智慧（1204）創上市新高，見2.7元，收報2.54元，升15.45%。

下跌異動股，包括，MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見53元，收報37.7元，跌25.27%；奇點國際（1280）收報0.76元，跌22.45%；富匯國際集團控股（1034）見52周低0.475元，收報0.475元，跌19.49%；世紀金花（0162）收報0.092元，跌19.3%；御德國際控股（8048）收報0.028元，跌17.65%；中國來騎哦（8039）收報0.465元，跌15.45%；瑩嵐集團（1162）收報0.148元，跌15.43%；工蓋有限公司（1421）創上市新低，見0.202元，收報0.21元，跌15.32%；中國智能健康（0348）創上市新低，見0.111元，收報0.111元，跌14.62%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.192元，跌14.29%。

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