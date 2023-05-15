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恒指收市升343點 創近個半月最大升幅 升穿10天、250天線 科指連升4日

美國總統拜登預期美國債務上限談判能夠達成協議，風險情緒推動，美期、亞股由跌轉升，日本東證指數接近1990年8月以來最高水平。另，報道稱上交所將開會討論促進金融業估值提升，A股、港股兩地金融股急升，亦有助推動指數由跌轉升，恒指升幅創個半月最大，科指連升4日。

恒指今早低開102點，高位升436點，低位跌129點，全日高低波幅565點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。全市上升股份比例為32.86%，下跌為28.95%，無升跌為38.17%。

恒指收市升343點或1.75%，報19971點，大市成交金額1016億元，較上日減少1.12%，是5月11日970.92億元成交後最少；國指升116點或1.75%，報6780點。恒生科技指數收報3925點，升1.33%。

藍籌股成交金額471.95億元，佔大市成交46.45%；科指成份股成交金額257.04億元，佔大市成交25.29%；國指成份股成交金額427.41億元，佔大市成交42.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加24.75%，至131.63億元，佔大市成交12.95%。牛熊證成交金額70.24億元，增加41.08%；窩輪成交金額61.38億元，增加10.15%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。京東（9618）、中海外（0688）、煤氣（0003）拖累大市。

藍籌69隻升，7隻下跌，0隻無升跌。創科實業（0669）升5.08%，收報82.75元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌4.26%，收報1.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是騰訊（0700）收報341元，升3.9%；跌幅最大的是京東（9618）收報141.1元，跌2.56%。

恒指升穿250天線(19700.75點)、10天線(19890點)，而20天線(20012.17點)、50天線(20003.29點)得而復失。科指升穿10天線(3867.23點)，20天線(3936點)得而復失。

北水南下合計淨流入16.53億元，終止單日流出，淨流入金額是5月11日21.04億元後最多。南水北上合計淨流入40.85億元人民幣，較上日增加208.05%，連續第7日流入，累計流入146.78億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.22%，是3月29日後最大升幅，當日升幅為3.3%。高見20063.35點，是5月9日20297.83點後最高。收市報19971.13點，是5月8日後收市新高，當日報20297.03點。

科指曾升最多2.1%，是5月5日後最大升幅，當日升幅為2.39%。高見3955.58點，是5月2日4016.54點後最高。收市報3925.5點，是4月24日後收市新高，當日報3961.17點。連升4日，累計升126.8點，對上一次連升4日是3月31日。

國指曾升最多2.37%，是4月17日後最大升幅，當日升幅為2.57%。高見6821.45點，是5月9日6900.34點後最高。收市報6780.08點，是5月8日後收市新高，當日報6897.68點。

午後消息股表現

傳武漢總部35歲以上員工裁員九成 小米（1810）：謠言。收報11.12元，升0.91%。

上交所開會討論「促進金融業估值提升」，內險股上升，中國人壽（2628）收報15.22元，升3.68%。中國平安（2318）收報58.05元，升3.85%。中國太平（0966）收報9.44元，升3.17%。中國太保（2601）收報25.05元，升4.59%。

阿里（9988）旗下達摩院自動駕駛團隊全部併入菜鳥集團。收報85.45元，升0.95%。

譚仔國際（2217）：今年目標新增50間分店 集中於大灣區。譚仔國際少賺30%，日均每餐廳收益跌10%，息10.5仙。收報2.03元，升0.5%。

敏華（1999）全年少賺14% 息0.1元 毛利率上升。收報6.01元，無升跌。

中電（0002）首季港售電量按年升2.6% 第一次中期息0.63元。收報60.95元，升1.16%。

蔚来（9866）：已建成逾1400座換電站 用戶累計換電逾2200萬次，收報63.5元，跌2.46%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司快今日公布業績，績前表現如下，中國黃金國際（2099）收報36.35元，升1.54%。三一國際（0631）創上市新高，見11.34元，收報11.28元，升8.46%。澳博（0880）收報3.61元，跌0.28%。

匯控（0005）支付5.8億元以了結欺騙行為及未獲批准使用通訊工具指控。收報59.25元，升0.85%。

億達中國（3639）：無法於寬限期前支付優先票據利息。收報0.27元，跌1.82%。

合景泰富（1813）未能償還，1.19億美元債項。創上市新低，見0.73元，收報0.74元，跌11.9%。

維達（3331）澄清董事會未收到大股東出售股份新消息。收報20.3元，跌0.98%。

太平人壽競得浙商銀行（2016）逾6%股份，折讓32%。收報2.96元，升1.37%。

博雅互動（0434）發盈喜，首季多賺最少1.1倍。收報0.52元，升4%。

亞視（0707）宣布與深圳科技企業合作，以AI協助製作電視內容。創52周高，見0.071元，收報0.071元，升12.7%。

長和（0001）伙EQT組合營，變相減持意大利電訊資產。收報52.35元，升1.06%。

恒指季檢結果出爐，染藍股表現如下，華潤電力（0836）收報18.26元，跌1.51%。紫金礦業（2899）收報11.58元，升1.94%。京東健康（6618）收報54.15元，升2.17%。攜程集團（9961）收報263.4元，升2.33%。

國指納入中國神華 （1088）收報27.65元，升0.73%。剔走碧桂園 （2007）收報1.8元，跌4.26%。

大聯盟發帖文，要求電視廣播（0511）股東反對重選黎瑞剛及方和任董事。收報5.74元，升0.35%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見2.72元，收報2.71元，升17.83%；三一國際（0631）創上市新高，見11.34元，收報11.28元，升8.46%；博維智慧（1204）創上市新高，見2.75元，收報2.7元，升6.3%；納泉能源科技（1597）創上市新高，見4元，收報4元，升15.27%；正味集團（2147）創上市新高，見1.03元，收報0.99元，升8.79%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見5.6元，收報5.39元，跌0.55%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1064.35元，收報1063.45元，升0.01%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見14.97元，收報14.97元，升0.67%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1067.05元，收報1067.05元，升0%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見525.6元，收報525.6元，升0.01%；力盟科技（2405）創上市新高，見2.3元，收報2.29元，升23.78%；怡俊集團（2442）創上市新高，見1.77元，收報1.6元，升23.08%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；順豪物業（0219）創52周高，見1.5元，收報1.41元，升2.92%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.64元，收報0.64元，升6.67%；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.071元，收報0.071元，升12.7%；上海實業環境（0807）創52周高，見1.28元，收報1.26元，升1.61%；譚木匠（0837）創52周高，見3.75元，收報3.74元，無升跌；彩星玩具（0869）創52周高，見0.78元，收報0.77元，升2.67%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；雲能國際（1298）創52周高，見1元，收報1元，無升跌。

破底股方面

43隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.45元，收報1.48元，無升跌；合景泰富（1813）低見0.73元，收報0.74元，跌11.9%；佳兆業（1638）低見0.27元，收報0.285元，跌1.72%；雅居樂（3383）低見1.41元，收報1.43元，跌2.72%；成實外教育（1565）低見0.118元，收報0.128元，跌0.78%；德琪醫藥（6996）低見2.26元，收報2.39元，跌2.85%；創勝集團醫藥（6628）低見4.48元，收報4.52元，跌0.38%；普天通信（1720）低見0.043元，收報0.051元，跌37.8%；毅德國際（1396）低見0.59元，收報0.59元，跌4.84%；中原建業（9982）低見0.45元，收報0.46元，跌2.13%。

62隻股份創52周低，其中十隻包括，康希諾生物（6185）低見31.8元，收報33.3元，升2.15%；佳兆業健康（0876）低見0.035元，收報0.036元，跌12.2%；上海復旦（1385）低見20.35元，收報21元，升0.72%；嘉里物流（0636）低見10.78元，收報10.86元，跌0.37%；勝獅貨櫃（0716）低見0.58元，收報0.58元，跌1.69%；周黑鴨（1458）低見3.26元，收報3.36元，升1.51%；原生態牧業（1431）低見0.151元，收報0.153元，無升跌；保利協鑫（3800）低見1.79元，收報1.83元，升1.1%；TAI CHEUNG HOLD（0088）低見3.69元，收報3.7元，跌1.86%；王氏國際（0099）低見1.56元，收報1.6元，跌6.98%。

異動股

上升異動股，包括，瑞鑫國際集團（0724）創上市新低，見0.111元，收報0.219元，升68.46%；奇點國際（1280）收報0.97元，升27.63%；財訊傳媒（0205）收報0.47元，升27.03%；盈滙企業控股（2195）收報0.078元，升25.81%；力盟科技（2405）創上市新高，見2.3元，收報2.29元，升23.78%；怡俊集團（2442）創上市新高，見1.77元，收報1.6元，升23.08%；中國鑄晨８１（0810）收報1.31元，升21.3%；首都金融控股（8239）收報0.69元，升21.05%；國茂控股（8428）收報0.495元，升20.73%；華聯國際（0969）收報0.204元，升20.71%；威揚酒業控股（8509）收報0.38元，升20.63%。

下跌異動股，包括，普天通信（1720）創上市新低，見0.043元，收報0.051元，跌37.8%；賞之味（8096）創上市新低，見0.195元，收報0.197元，跌22.75%；世大控股（8003）收報0.35元，跌21.35%；鼎豐集團汽車（6878）創上市新低，見0.078元，收報0.083元，跌20.95%；中國宏光（8646）創上市新低，見0.153元，收報0.22元，跌20%；童園國際（3830）創上市新低，見0.032元，收報0.032元，跌17.95%；富匯國際集團控股（1034）見52周低0.375元，收報0.395元，跌16.84%；所羅門環球控股（8133）收報0.142元，跌15.48%；順風清潔能源（1165）創上市新低，見0.021元，收報0.022元，跌15.38%；環球數碼創意（8271）收報0.083元，跌14.43%。

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