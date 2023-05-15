香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭指，隨著復常推進，下半年將有一系例全新項目，迪士尼好萊塢酒店將會於7月中重開，而酒店大堂和兩間餐廳將以全新面貌迎接賓客，10月揭幕的華特・迪士尼與米奇老鼠銅像 ─「創夢家」，以及11月全新主題樂園《魔雪奇緣》隆重登場。

莫偉庭表示， 奇妙夢想城堡和去年中登場的多媒體夜間城堡匯演，是扭轉業績的關鍵，全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區將於今年內開幕，將為迪士尼眾多世界級遊樂設施增添定義性的新成員，並贏得本地及海外旅客的鍾愛。

此外，莫偉庭表示，會檢視巿場狀況並適時調整其樂園營運模式，由 6 月中起，樂園會每星期 6 日或 7 日營運， 7 月中起開足 7 天，以配合賓客需求。而暫時亦沒有宣布加價的計劃。

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