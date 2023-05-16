港元現報7.836元升值24點子，曾貶值最多3點子，報7.8387元，亦曾升值最多54點子，報7.833元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升29.17點子至4.22786%；1星期HIBOR升20.02點子至4.22381%；2星期HIBOR升25.11點子至4.27804%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.99點子至4.47423%；6個月期HIBOR升3.69點子至4.48143%；12個月期HIBOR升3.5點子至4.58071%。

美元指數現報102.368貶值0.066點或0.06%。

按T+2顯示的最新(5月12日)美元1個月期LIBOR報5.10543%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7629%，終止連續8日收窄，利差是2023年5月10日後最闊，當日差距為-0.9504%。

對上一次終止連續8日收窄，是2023年4月27日，當日利差報-1.7434%。

其他報道

淘寶天貓：將進行歷史性的巨大投入 升級所有現有商家工具

馬斯克：Tesla新員工須由我親自核准方可聘用

麥卡錫：美債上限磋商「根本無成效」「為開會而開會」

內地4月零售、工業生產、固投均遜預期 失業率降0.1%

幣安創始人趙長鵬Twitter取消關注馬斯克 引發幣圈人士揣測

前矽谷銀行CEO：加息兼謠言致該行倒閉

聯儲局官員意見分歧 但減息並非考慮選項

美屬維爾京群島向馬斯克發出傳票

滬深三大指數開市個別走 人行零投放零回籠

恒指高開212點 升穿20天、50天線 科指升1.6% 京東、嗶哩嗶哩升4%

巴郡沽清台積電

港股ADR升218點 夜期高水214點 百度、名創優品等業績

Michael Burry增持阿里 京東

阿里：2022年報獲美國SEC審查通過

美債上限談判未見進展 美債息升 美股向上 納指創9個月高 金龍指數升4%

北水增持鼎豐 減持工行