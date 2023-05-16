港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升14.54點子至4.31667%，是5月12日後最高，當日報4.3425%。對上一次終止2連跌是2023年4月19日，當日拆息報2.86619%。
港元現報7.836元升值24點子，曾貶值最多3點子，報7.8387元，亦曾升值最多54點子，報7.833元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升29.17點子至4.22786%；1星期HIBOR升20.02點子至4.22381%；2星期HIBOR升25.11點子至4.27804%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.99點子至4.47423%；6個月期HIBOR升3.69點子至4.48143%；12個月期HIBOR升3.5點子至4.58071%。
美元指數現報102.368貶值0.066點或0.06%。
按T+2顯示的最新(5月12日)美元1個月期LIBOR報5.10543%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7629%，終止連續8日收窄，利差是2023年5月10日後最闊，當日差距為-0.9504%。
對上一次終止連續8日收窄，是2023年4月27日，當日利差報-1.7434%。
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