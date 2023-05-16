內地4月經濟數據遜預期，港股高開後升幅窄，大市無升跌股份高達87%。恒指今早高開212點見半日高位，曾收窄至低位升54點，高低波幅158點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。全市上升股份比例為10.27%，下跌為1.97%，無升跌為87.75%。
恒指半日升78點或0.39%，報20049點，大市成交金額411億元；國指升30點或0.45%，報6810點。恒生科技指數收報3974點，升1.25%。
藍籌股成交金額134.03億元，佔大市成交32.61%；科指成份股成交金額6.74億元，佔大市成交1.63%；國指成份股成交金額12.43億元，佔大市成交3.02%。
窩輪及牛熊證成交金額增加24.75%，至131.63億元，佔大市成交828.57%。牛熊證成交金額70.24億元，增加41.08%；窩輪成交金額61.38億元，增加10.15%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、建行（0939）、中移動（0941）拖累大市。
藍籌41隻升，25隻下跌，10隻無升跌。信義光能（0968）升5.96%，收報8.35元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌3.33%，收報1.74元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，1隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報153.1元，升4.65%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報38.75元，跌0.13%。
恒指升穿20天線(19975.51點)、50天線(19991.88點)。科指升穿20天線(3922.04點)受制於50天線(4024.51點)。
北水南下合計淨流入5.18億元，較上日減少68.66%，連續第2日流入，累計流入21.71億元，對上一次連續2日淨流入是5月9日。南水北上合計淨流出39.27億元人民幣，終止連續7日流入。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報124.6元，升3.06%。名創優品（9896）收報33.2元，無升跌。高鑫零售（6808）收報3.27元，跌1.21%。騰訊音樂（1698）收報29.55元，升1.37%。
阿里：2022年報獲美國SEC審查通過。阿里（9988）收報86.8元，升1.58%。
Michael Burry增持阿里、京東。京東（9618）收報147元，升4.18%。
阿里影業（1060）及阿里健康（0241）各有非執董回歸集團事務呈辭。收報5.17元，升1.17%。
越秀地產（0123）供股，獲第二大股東廣州地鐵不可撤回供股承諾。收報9.44元，跌0.11%。
澳博（0880）首季虧損8.69億按年收窄。收報3.61元，無升跌。
敏華（1999）︰今年續開800-1000門店。收報6.36元，升5.82%。
和記電訊（0215）、香港寬頻（1310）擴大合作，延伸至企業5G市場。和記電訊收報1.31元，跌2.96%。香港寬頻（1310）收報5.52元，跌3.16%。
破頂股包括，越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.64元，收報0.64元，無升跌；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.073元，收報0.073元，升2.82%；江南集團（1366）創52周高，見0.4元，收報0.4元，升1.27%。
創上市新低，包括民生教育（1569）低見0.35元，收報0.35元，跌1.41%。
異動股
上升異動股，包括，大洋集團（1991）收報0.275元，升10.89%；南方通信（1617）收報0.094元，升10.59%；鼎豐集團汽車（6878）收報0.09元，升8.43%；中國大冶有色金屬（0661）收報0.068元，升7.94%；亞洲雜貨（8413）收報0.172元，升7.5%；煜榮集團（1536）收報0.16元，升7.38%；虎視傳媒（1163）收報0.18元，升7.14%；敏華控股（1999）收報6.36元，升5.82%；寶新金融（1282）收報0.165元，升5.77%；海納星空科技（8297）收報0.223元，升5.69%。
下跌異動股，包括，成都高速（1785）收報1.86元，跌9.71%；國農金融投資（8120）收報0.118元，跌4.84%；碧桂園（2007）收報1.74元，跌3.33%；香港寬頻（1310）收報5.52元，跌3.16%；中國鐵塔（0788）收報0.94元，跌3.09%；和記電訊香港（0215）收報1.31元，跌2.96%；ＸＩ二南方恒科（7552）收報6.795元，跌2.79%；利時集團控股（0526）收報0.039元，跌2.5%；康聖環球（9960）收報1.73元，跌2.26%。
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