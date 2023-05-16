內地4月經濟數據遜預期，港股高開後升幅窄，大市無升跌股份高達87%。恒指今早高開212點見半日高位，曾收窄至低位升54點，高低波幅158點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。全市上升股份比例為10.27%，下跌為1.97%，無升跌為87.75%。