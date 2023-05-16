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名創優品第三季經調整利潤大增3.4倍

名創優品（9896）公布截至3月底第三季業績，期內收入29.5億元（人民幣，下同），按年增26.2%，按季增18.4%；期內錄得經調整淨利潤4.83億元，按年大升近3.4倍，按季增29.5%；毛利率為39.3%，按年升逾9個百分點。

首季股東應佔利潤4.66億元，按年升3.82倍，每股基本盈利0.37元。

集團表示，期內門店數量按年增401家，當中中國新增門店佔186家，海外佔215家。TOP TOY門店數量為116家，按年增長24家。集團指，其中國業務強勁反彈，加盟商信心十足，因此本季度新店開業步伐加快，季度淨增加了58家新店，是去年同期的兩倍，有信心能夠超越在2023年在中國淨開設250至350家門店的目標。海外市場方面，海外業務收入按年增長約55%至8億元，當中美國市場的表現突出，連續兩季成為集團收入最高的單一海外市場。

集團董事會亦公布，李敏信因年齡原因自今日（16日）起已辭任執行董事，以便專注於擔任集團執行副總裁一職。

名創優品（9896）今早收報34.4元，升3.61%。

 

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