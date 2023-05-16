上市覆核委員會指出，公司將有十二個月時間通過實現其計劃和預測，並證明其滿足GEM上市規則，來補救這種情況。因此，上市覆核委員會決定維持上市委員會決定，暫停公司股票交易。

據上市覆核委員會指出，自公司將金屬業務的經營變更為背對背的貿易/供應鏈業務後，僅對其交易的商品和產品提供有限的增值，且金屬業務利潤率非常微薄；且在2023財年首季的金屬業務收入錄得強勁增長至1.11億港元但毛利率微薄。雖然委員會留意到一旦其與客戶的業務變得更加穩定，公司將嘗試增加其金屬業務的利潤率，但注意到仍然存在一種風險，即如果公司這樣做，將失去競爭優勢－無論如何，公司沒有提供足夠的證據表明何時能夠為其金屬業務實現更好的利潤率。

而且金屬業務只有5個客戶，在2023財年首季主要的金屬業務收入由一個新客戶產生﹔而該新客戶的訂單顯著增加了金屬業務的收入，但與2022財年第四季度相比，金屬業務其他四個客戶的訂單在2023財年首度有所減少，顯示金屬業務收入增長過度依賴單一客戶，目前亦尚不清楚金屬業務收入的增長是否可持續是否能為公司未來帶來可觀的收入和利潤，因為公司無法確認新客戶已向公司下了進一步訂單⸺在這種程度上，上市覆核委員會還注意到，第一季度的收入主要來自新客戶等，故認為公司並未證明其金屬業務是可行的、可持續的和實質性的。

至於教育管理服務業務最近才開始，只有有限的11名員工，嚴重依賴其一名員工獲取客戶，以及外部顧問。因此不清楚公司在經營這項業務方面是否有足夠的專業知識。由於業務依賴外部顧問協助公司，根據上市科的說法，公司並未提供任何安排的細節，無論是合同安排還是其他安排，以確保外部顧問提供服務或協助，以及對公司的成本影響；而且業務對該名高級管理人員和外部顧問的依賴引發了對教育管理服務業務可持續性的質疑，因為公司與該高級管理人員或顧問關係的任何重大變化可能會對教育業務產生嚴重影響；因此尚不清楚教育管理服務業務是否可持續，包括教育管理服務業務的高利潤率。

即使公司能夠成功維持2022財年第四季度和2023財年首季度教育管理服務業務實現的收入數字，以及必要的利潤率，但公司僅預測2023財年的收入數額並不大，而且基於公司長期虧損的歷史，教育管理服務業務產生的收入在任何情況下都不足以抵消公司的運營費用。

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