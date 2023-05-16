25-59歲勞動力調查失業率為4.2%。 25-59歲勞動力中，初中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、本科及以上學歷勞動力調查失業率分別為4.5%、4.6%、4.0%、3.1%。

國家統計局新聞發言人付凌暉在發布會上表示，25到59歲就業主體人群的城鎮調查失業率目前已經低於2019年疫情前水平。但目前就業結構性問題仍然比較突出，今年大學畢業生人數再創新高，青年人失業率仍然居高不下。16—24歲勞動力城鎮調查失業率為20.4%，繼續上升，穩定和擴大青年人的就業仍然需要持續加力。

付凌暉稱，下階段，隨著經濟持續恢復，特別是服務業持續好轉，加之穩就業政策顯效，就業形勢有望總體穩定。對於青年人就業難的問題，相關部門目前也在積極出台政策，有針對性地進行幫扶。

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