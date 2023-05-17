港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升14.15點子至4.45816%，是5月11日後最高，當日報4.52952%。對上一次連升2日是4月20日，當日拆息報2.96089%。
港元現報7.8364元升值16點子，曾貶值最多8點子，報7.8388元，亦曾升值最多22點子，報7.8358元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升16.26點子至4.39048%；1星期HIBOR升12.96點子至4.35345%；2星期HIBOR升9.25點子至4.37054%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.4點子至4.51821%；6個月期HIBOR升4.16點子至4.52304%；12個月期HIBOR升1.01點子至4.59077%。
美元指數現報102.563貶值0.001點。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.10771%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9364%，連續2日擴闊，利差是2023年5月10日後最闊，當日差距為-0.9504%。
對上一次連續2日擴闊，是2023年4月28日，當日利差報-1.757%。
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