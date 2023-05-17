中電控股（0002）旗下中電源動集團（中電源動）與 AVIS Hong Kong (AVIS）今日宣布，推出本港首個商用電動車租賃及充電服務。俗稱「零車價」電動車方案，協助企業轉型至綠色運輸，推動商用電動車普及化。中電源動集團副總裁吳永豪表示，會按企業業務需要，在 AVIS 的電動輕型貨車和房車車款中，揀選合適的車款和租車數量，再為其度身訂造充電方案及出資購置、安装充電設施。吳永豪表示，興建充電裝置會因應客戶用車習慣而定，若車輛每日都會返回公司，便會考慮在企業車庫興建；如企業傾向每區都會停泊車輛，則會考慮在每區特定位置興建充電站。
吳永豪表示，與企業簽約期約3至8年，聚焦長期合作，由於充電站建設較龐大，希望以月費收費模式減輕企業一次性負擔。他又表示，投入回報期較長。
AVIS Hong Kong 董事長戴康怡表示，客戶只需於合約期內向中電源動繳付月費，當中已包括 AVIS 的租車費用及該月的充電服務費用，毋需一次過投入一大筆資金購置電動車和充電設施，可減低車隊電氣化涉及的投資成本、公司資產及汽車管理人手。月費亦涵蓋多項配套服務，包括24 小時支援服務、汽車保險、汽車牌費，以及充電設施和汽車的維修保養等。
戴康怡表示，目前車隊數量仍與潛在企業商討中，會因應各企業需求為其制定商用車隊，而AVIS目前電動車車隊佔比約三成，未來希望將電動車佔比擴至五成。車型方面專注輕型商用電動車，供選擇的汽車品牌包括比亞迪（1211）、MAXUS、特斯拉 。她又透露，目前有意合作的企業領域包括，物流業、建築業。
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