吳永豪表示，與企業簽約期約3至8年，聚焦長期合作，由於充電站建設較龐大，希望以月費收費模式減輕企業一次性負擔。他又表示，投入回報期較長。

AVIS Hong Kong 董事長戴康怡表示，客戶只需於合約期內向中電源動繳付月費，當中已包括 AVIS 的租車費用及該月的充電服務費用，毋需一次過投入一大筆資金購置電動車和充電設施，可減低車隊電氣化涉及的投資成本、公司資產及汽車管理人手。月費亦涵蓋多項配套服務，包括24 小時支援服務、汽車保險、汽車牌費，以及充電設施和汽車的維修保養等。

戴康怡表示，目前車隊數量仍與潛在企業商討中，會因應各企業需求為其制定商用車隊，而AVIS目前電動車車隊佔比約三成，未來希望將電動車佔比擴至五成。車型方面專注輕型商用電動車，供選擇的汽車品牌包括比亞迪（1211）、MAXUS、特斯拉 。她又透露，目前有意合作的企業領域包括，物流業、建築業。

其他報道

半日沽空金額55億 盈富沽空金額最多

瑞銀瑞信合併後 料「負商譽」348億美元

恒指半日跌110點 科指跌0.1% 北水續流入

蘋果市值超越羅素2000 Cathie Wood：ChatGPT興起或衝擊其地位

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 近一周高

日本首季實質GDP按季增0.4%

中證監恢復GDR發行審批

微軟CEO反駁馬斯克：我們沒有控制OpenAI

李澤鉅：長建處於有利位置物色收購 剛開展碳捕捉項目

瑞銀因收購瑞信 或錄170億美元美元帳面損失

馬斯克預計未來一年全球經濟嚴峻 Tesla也不可倖免

內地4月新建商品住宅均價按月上升0.32%

恒指低開22點 科指升0.4% 百度升3.7%

發改委推動釋放農村地區新能源汽車消費

港股ADR跌94點 夜期低水94點 騰訊、VTECH、中通快遞等業績

拜登、麥卡錫：有望在周末前達成債務協議 拜登縮短亞洲之行

美數據顯示經濟韌性 債務上限協議有望達成 美股向下 美債息上升

北水增持鼎豐 減持農行