恒指今早高開142點或0.73%，報19702點，大市成交金額24億元；國指今早高開51點或0.77%，報6687點。恒生科技指數開市報3911點，升1.08%。非必需消費品、金融股推動大市。全市上升股份比例為10.57%，下跌為2.74%，無升跌為86.67%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、匯控（0005）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、農夫山泉（9633）、煤氣（0003）拖累大市。

藍籌53隻升，15隻下跌，8隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.22%，報88.2元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌1.32%，報41元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，4隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報88.2元，升3.22%；跌幅最大的是阿里健康（0241）開市報5.08元，無升跌。

恒指上試250天線(19701.3點)。科指升穿10天線(3882.27點)、20天線(3895.07點)。

中通快遞（2057）首季多賺84% 毛利率升近8% 調高全年目標。無成交，報219元。

中建材（3323）獲控股股東增持。開市報5.43元，升1.31%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）開市報87.35元，升1.87%。貝殼（2423）無成交，報42.3元。德昌電機控股（0179）無成交，報8.66元。百盛集團（3368）無成交，報0.139元。奇富科技（3660）無成交，報69.3元。

敏華（1999）回購500萬股。開市報5.4元，升0.75%。

大唐新能源（1798）4月發電量增21%。開市報3.15元，升2.61%。

國泰（0293）：4月載客量按年飈近33倍，4月9日單日載客量達5.3萬，創疫情新高。開市報7.35元，升0.41%。

港交所（0388）電子IPO平台FINI延長外部測試，原定6月底推出時間延順。許正宇：已要求港交所檢討創業板上市制度，研擴成交量。開市報305.8元，無升跌。

郭英成斥172萬增持佳兆業（1638），復牌後股價累瀉69%。無成交，報0.26元。

威華達（0622）終止向羅琪茵收購華匯中心27樓物業。無成交，報0.249元。

華虹半導體（1347）內地科創板上市申請獲通過。開市報26.3元，升2.53%。

偉易達（0303）全年少賺13.6%， 末期息削17.6%至0.42美元 。開市報46.6元，升3.56%。

騰訊（0700）首季多賺10%遜預期，經調整盈利升27%。開市報346元，升0.35%。

破頂股表現

破頂股包括，怡俊集團（2442）創上市新高，見1.93元，開市報1.93元，升2.12%。

破底股方面

52周低，ＦＩ二南方納指（7568）低見11.8元，開市報11.8元，跌1.91%。

異動股

上升異動股，包括，CTR HOLDINGS（1416）開市報0.07元，升14.75%；企展控股（1808）開市報1.45元，升12.4%；中國新電信（8167）開市報0.066元，升10%；醫思醫療（2138）開市報4.9元，升8.89%；騰訊音樂（1698）開市報31.95元，升8.49%；銀建國際（0171）開市報0.33元，升6.45%；天譽置業（0059）開市報0.021元，升5%；透雲生物（1332）開市報0.65元，升4.84%；寶龍商業（9909）開市報4.48元，升4.67%。

下跌異動股，包括，植華集團（1842）開市報1.09元，跌14.84%；世紀集團國際（2113）平上市低位0.08元，開市報0.08元，跌13.98%；辰罡科技（8131）見52周低0.041元，開市報0.041元，跌12.77%；龍湖（0960）開市報20.05元，無升跌；金隅集團（2009）開市報0.93元，跌7%；國農金融投資（8120）開市報0.121元，跌6.92%；中升（0881）開市報33.9元，跌0.29%。

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