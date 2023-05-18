港元現報7.8264元升值36點子，曾貶值最多15點子，報7.8315元，亦曾升值最多55點子，報7.8245元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升35.02點子至4.74071%；1星期HIBOR升19.85點子至4.5519%；2星期HIBOR升18.28點子至4.55333%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升9.28點子至4.61101%；6個月期HIBOR升8.98點子至4.6128%；12個月期HIBOR升4.8點子至4.63881%。

美元指數現報102.815貶值0.067點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.11129%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7946%，終止連續2日擴闊，利差是5月12日後最窄，當日差距為-0.7629%。

對上一次終止連續2日擴闊，是5月02日，當日利差報-1.6832%。

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