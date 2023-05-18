美國有望達成債務上限協議，美股隔晚勁升，亞股今早承接向上。恒指今早高開142點後，曾窄至低位僅升84點，其後擴大至高位升333點，半日高低波幅249點。非必需消費品、金融股推動大市。全市上升股份比例為27.53%，下跌為22.3%，無升跌為50.15%。