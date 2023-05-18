美國有望達成債務上限協議，美股隔晚勁升，亞股今早承接向上。恒指今早高開142點後，曾窄至低位僅升84點，其後擴大至高位升333點，半日高低波幅249點。非必需消費品、金融股推動大市。全市上升股份比例為27.53%，下跌為22.3%，無升跌為50.15%。
恒指半日升217點或1.11%，報19777點，大市成交金額570億元；國指升93點或1.41%，報6730點。恒生科技指數收報3936點，升1.73%。
藍籌股成交金額278.25億元，佔大市成交48.81%；科指成份股成交金額173.01億元，佔大市成交30.35%；國指成份股成交金額253.06億元，佔大市成交44.39%。
窩輪及牛熊證成交金額減少23.14%，至88.13億元，佔大市成交15.46%。牛熊證成交金額38.91億元，減少36.13%；窩輪成交金額49.21億元，減少8.41%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、藥明生物（2269）、港交所（0388）拖累大市。
藍籌53隻升，19隻下跌，4隻無升跌。聯想（0992）升4.58%，收報8元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌5.91%，收報17.52元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報27.8元，升8.38%；跌幅最大的是騰訊（0700）收報338.8元，跌1.17%。
恒指升穿250天線(19701.6點)，10天線(19863.51點)、20天線(19887.97點)得而復失。科指升穿10天線(3884.79點)、20天線(3896.33點)。
北水南下合計淨流入10.43億元，較上日減少84.61%，連續第4日流入，累計流入108.83億元，對上一次連續4日淨流入是4月26日。南水北上合計淨流入12億元人民幣，較上日減少28.85%，連續第2日流入，累計流入28.87億元。
李彥宏：AI不會取代人類工作機會 而是創造更多就業機會。百度（9888）收報125.7元，升1.53%。
中通快遞（2057）首季多賺84% 毛利率升近8% 調高全年目標。創52周高，見233元，收報232.2元，升6.03%。
中建材（3323）獲控股股東增持。收報5.38元，升0.37%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報88元，升2.98%。貝殼（2423）收報42.35元，升0.12%。德昌電機控股（0179）收報8.65元，跌0.12%。百盛集團（3368）收報0.139元，無升跌。奇富科技（3660）收報69.3元，無升跌。
敏華（1999）回購500萬股。收報5.36元，無升跌。
大唐新能源（1798）4月發電量增21%。收報3.22元，升4.89%。
國泰（0293）：4月載客量按年飈近33倍，4月9日單日載客量達5.3萬，創疫情新高。收報7.41元，升1.23%。
港交所（0388）電子IPO平台FINI延長外部測試，原定6月底推出時間延順。許正宇：已要求港交所檢討創業板上市制度，研擴成交量。收報305.6元，跌0.07%。
郭英成斥172萬增持佳兆業（1638），復牌後股價累瀉69%。收報0.265元，升1.92%。
威華達（0622）終止向羅琪茵收購華匯中心27樓物業。收報0.249元，無升跌。
華虹半導體（1347）內地科創板上市申請獲通過。收報27.8元，升8.38%。
偉易達（0303）全年少賺13.6%， 末期息削17.6%至0.42美元 。收報49.85元，升10.78%。
騰訊（0700）首季多賺10%遜預期，經調整盈利升27%。收報338.8元，跌1.17%。
破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見3.05元，收報3元，升2.04%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見5.98元，收報5.82元，升1.22%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見15.4元，收報15.4元，升1.58%；中寶新材（2439）創上市新高，見0.92元，收報0.79元，跌2.47%；怡俊集團（2442）創上市新高，見2元，收報1.8元，跌4.76%；中通快遞（2057）創52周高，見233元，收報232.2元，升6.03%；首程控股（0697）創52周高，見2.26元，收報2.22元，無升跌；中石化冠德（0934）創52周高，見3元，收報3元，升4.9%；常茂生物（0954）創52周高，見1.15元，收報1.11元，無升跌；建鵬控股（1722）創52周高，見0.19元，收報0.19元，升5.56%；豆盟科技（1917）創52周高，見0.174元，收報0.173元，升40.65%；利特米（1936）創52周高，見1.95元，收報1.89元，升10.53%；威誠國際控股（8107）創52周高，見1.72元，收報1.68元，升10.53%；惠陶集團（8238）創52周高，見0.46元，收報0.45元，無升跌。
21隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見1.51元，收報2.18元，升0.93%；合景泰富（1813）低見0.68元，收報0.69元，跌6.76%；雅居樂（3383）低見1.32元，收報1.33元，跌2.21%；德琪醫藥（6996）低見2.22元，收報2.29元，跌2.55%；創勝集團醫藥（6628）低見4.4元，收報4.54元，升4.37%；鈞濠集團（0115）低見0.205元，收報0.205元，跌17.67%；國美金融科技（0628）低見0.1元，收報0.105元，跌5.41%；瑋俊生物科技（0660）低見0.083元，收報0.083元，跌14.43%；星凱控股（1166）低見0.033元，收報0.035元，跌2.78%；開源控股（1215）低見0.014元，收報0.014元，跌12.5%。
24隻股份創52周低，其中十隻包括，中國軟件國際（0354）低見4.69元，收報4.92元，升4.46%；萬華媒體（0426）低見0.09元，收報0.093元，跌13.08%；勝獅貨櫃（0716）低見0.56元，收報0.57元，無升跌；周黑鴨（1458）低見3.25元，收報3.28元，無升跌；保利協鑫（3800）低見1.79元，收報1.79元，跌0.56%；國浩集團（0053）低見60元，收報60元，跌2.6%；龍記集團（0255）低見2.08元，收報2.18元，升1.87%；思捷環球（0330）低見0.58元，收報0.59元，無升跌；海螺創業（0586）低見11.08元，收報11.18元，升0.54%；豐盛控股（0607）低見0.088元，收報0.088元，跌2.22%。
異動股
上升異動股，包括，中國蜀塔（8623）創52周高，見0.09元，收報0.074元，升54.17%；豆盟科技（1917）創52周高，見0.174元，收報0.173元，升40.65%；中國華君（0377）收報1.46元，升32.73%；中科生物（1237）收報0.074元，升29.82%；CTR HOLDINGS（1416）收報0.073元，升19.67%；STERLING GP（1825）收報0.145元，升18.85%；兌吧（1753）收報0.495元，升16.47%；中國紅包（8316）收報0.79元，升16.18%；彼岸控股（2885）收報0.37元，升15.63%；嘉進投資國際（0310）收報0.023元，升15%；奧星生命科技（6118）收報2元，升14.29%。
下跌異動股，包括，植華集團（1842）收報0.243元，跌81.02%；訊智海（8051）收報3.5元，跌25.53%；鈞濠集團（0115）創上市新低，見0.205元，收報0.205元，跌17.67%；金奧國際（0009）平上市低位0.014元，收報0.015元，跌16.67%；中國環境資源（1130）收報0.036元，跌16.28%；瑞強集團（8427）收報0.15元，跌16.2%；道和環球（0915）收報0.106元，跌15.2%；瑋俊生物科技（0660）創上市新低，見0.083元，收報0.083元，跌14.43%；智傲控股（8282）收報0.18元，跌14.29%；杰地集團（8313）見52周低0.045元，收報0.045元，跌13.46%。
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