moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升217點 科指升1.7% 阿里升2.9% 騰訊跌1.1%

美國有望達成債務上限協議，美股隔晚勁升，亞股今早承接向上。恒指今早高開142點後，曾窄至低位僅升84點，其後擴大至高位升333點，半日高低波幅249點。非必需消費品、金融股推動大市。全市上升股份比例為27.53%，下跌為22.3%，無升跌為50.15%。

恒指半日升217點或1.11%，報19777點，大市成交金額570億元；國指升93點或1.41%，報6730點。恒生科技指數收報3936點，升1.73%。

藍籌股成交金額278.25億元，佔大市成交48.81%；科指成份股成交金額173.01億元，佔大市成交30.35%；國指成份股成交金額253.06億元，佔大市成交44.39%。

窩輪及牛熊證成交金額減少23.14%，至88.13億元，佔大市成交15.46%。牛熊證成交金額38.91億元，減少36.13%；窩輪成交金額49.21億元，減少8.41%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、藥明生物（2269）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌53隻升，19隻下跌，4隻無升跌。聯想（0992）升4.58%，收報8元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌5.91%，收報17.52元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報27.8元，升8.38%；跌幅最大的是騰訊（0700）收報338.8元，跌1.17%。

恒指升穿250天線(19701.6點)，10天線(19863.51點)、20天線(19887.97點)得而復失。科指升穿10天線(3884.79點)、20天線(3896.33點)。

北水南下合計淨流入10.43億元，較上日減少84.61%，連續第4日流入，累計流入108.83億元，對上一次連續4日淨流入是4月26日。南水北上合計淨流入12億元人民幣，較上日減少28.85%，連續第2日流入，累計流入28.87億元。

李彥宏：AI不會取代人類工作機會 而是創造更多就業機會。百度（9888）收報125.7元，升1.53%。

中通快遞（2057）首季多賺84% 毛利率升近8% 調高全年目標。創52周高，見233元，收報232.2元，升6.03%。

中建材（3323）獲控股股東增持。收報5.38元，升0.37%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報88元，升2.98%。貝殼（2423）收報42.35元，升0.12%。德昌電機控股（0179）收報8.65元，跌0.12%。百盛集團（3368）收報0.139元，無升跌。奇富科技（3660）收報69.3元，無升跌。

敏華（1999）回購500萬股。收報5.36元，無升跌。

大唐新能源（1798）4月發電量增21%。收報3.22元，升4.89%。

國泰（0293）：4月載客量按年飈近33倍，4月9日單日載客量達5.3萬，創疫情新高。收報7.41元，升1.23%。

港交所（0388）電子IPO平台FINI延長外部測試，原定6月底推出時間延順。許正宇：已要求港交所檢討創業板上市制度，研擴成交量。收報305.6元，跌0.07%。

郭英成斥172萬增持佳兆業（1638），復牌後股價累瀉69%。收報0.265元，升1.92%。

威華達（0622）終止向羅琪茵收購華匯中心27樓物業。收報0.249元，無升跌。

華虹半導體（1347）內地科創板上市申請獲通過。收報27.8元，升8.38%。

偉易達（0303）全年少賺13.6%， 末期息削17.6%至0.42美元 。收報49.85元，升10.78%。

騰訊（0700）首季多賺10%遜預期，經調整盈利升27%。收報338.8元，跌1.17%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見3.05元，收報3元，升2.04%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見5.98元，收報5.82元，升1.22%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見15.4元，收報15.4元，升1.58%；中寶新材（2439）創上市新高，見0.92元，收報0.79元，跌2.47%；怡俊集團（2442）創上市新高，見2元，收報1.8元，跌4.76%；中通快遞（2057）創52周高，見233元，收報232.2元，升6.03%；首程控股（0697）創52周高，見2.26元，收報2.22元，無升跌；中石化冠德（0934）創52周高，見3元，收報3元，升4.9%；常茂生物（0954）創52周高，見1.15元，收報1.11元，無升跌；建鵬控股（1722）創52周高，見0.19元，收報0.19元，升5.56%；豆盟科技（1917）創52周高，見0.174元，收報0.173元，升40.65%；利特米（1936）創52周高，見1.95元，收報1.89元，升10.53%；威誠國際控股（8107）創52周高，見1.72元，收報1.68元，升10.53%；惠陶集團（8238）創52周高，見0.46元，收報0.45元，無升跌。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見1.51元，收報2.18元，升0.93%；合景泰富（1813）低見0.68元，收報0.69元，跌6.76%；雅居樂（3383）低見1.32元，收報1.33元，跌2.21%；德琪醫藥（6996）低見2.22元，收報2.29元，跌2.55%；創勝集團醫藥（6628）低見4.4元，收報4.54元，升4.37%；鈞濠集團（0115）低見0.205元，收報0.205元，跌17.67%；國美金融科技（0628）低見0.1元，收報0.105元，跌5.41%；瑋俊生物科技（0660）低見0.083元，收報0.083元，跌14.43%；星凱控股（1166）低見0.033元，收報0.035元，跌2.78%；開源控股（1215）低見0.014元，收報0.014元，跌12.5%。

24隻股份創52周低，其中十隻包括，中國軟件國際（0354）低見4.69元，收報4.92元，升4.46%；萬華媒體（0426）低見0.09元，收報0.093元，跌13.08%；勝獅貨櫃（0716）低見0.56元，收報0.57元，無升跌；周黑鴨（1458）低見3.25元，收報3.28元，無升跌；保利協鑫（3800）低見1.79元，收報1.79元，跌0.56%；國浩集團（0053）低見60元，收報60元，跌2.6%；龍記集團（0255）低見2.08元，收報2.18元，升1.87%；思捷環球（0330）低見0.58元，收報0.59元，無升跌；海螺創業（0586）低見11.08元，收報11.18元，升0.54%；豐盛控股（0607）低見0.088元，收報0.088元，跌2.22%。

異動股

上升異動股，包括，中國蜀塔（8623）創52周高，見0.09元，收報0.074元，升54.17%；豆盟科技（1917）創52周高，見0.174元，收報0.173元，升40.65%；中國華君（0377）收報1.46元，升32.73%；中科生物（1237）收報0.074元，升29.82%；CTR HOLDINGS（1416）收報0.073元，升19.67%；STERLING GP（1825）收報0.145元，升18.85%；兌吧（1753）收報0.495元，升16.47%；中國紅包（8316）收報0.79元，升16.18%；彼岸控股（2885）收報0.37元，升15.63%；嘉進投資國際（0310）收報0.023元，升15%；奧星生命科技（6118）收報2元，升14.29%。

下跌異動股，包括，植華集團（1842）收報0.243元，跌81.02%；訊智海（8051）收報3.5元，跌25.53%；鈞濠集團（0115）創上市新低，見0.205元，收報0.205元，跌17.67%；金奧國際（0009）平上市低位0.014元，收報0.015元，跌16.67%；中國環境資源（1130）收報0.036元，跌16.28%；瑞強集團（8427）收報0.15元，跌16.2%；道和環球（0915）收報0.106元，跌15.2%；瑋俊生物科技（0660）創上市新低，見0.083元，收報0.083元，跌14.43%；智傲控股（8282）收報0.18元，跌14.29%；杰地集團（8313）見52周低0.045元，收報0.045元，跌13.46%。

 

其他報道

SWIFT：4月人民幣佔全球貿易金融貨幣價值4.72% 兩年前僅為1.70%

CDDC：瑞信AT1減記 不構成觸發CDS賠付條件

傳萬達6月前大規模裁員 市場揣測王健林會否重蹈恒大許家印覆轍

據報匯添富及廣發中證國新央企ETF反應熱烈 已各集資近20億人幣上限

滬深三大指數半日走勢分化 滬指以近半日高位收市

據報德銀同意向性侵案受害者賠償7500萬美元

港元拆息全線向上 1個月HIBOR見近半年高 港元升值 港美利差收窄

中紀委：廣發銀行兩高層涉嫌違法受查

李彥宏：AI不會取代人類工作機會 而是創造更多就業機會

金監總局李雲澤據報指全面加強監管 加深金融改革

財政部：首4月國內增值稅按年增58% 企業所得稅增3.7%

花旗：本港樓價可能重回下行趨勢

「女股神」Cathie Wood：Tesla未來幾年將實現「爆炸式增長」

日本據報向美光提供2000億日圓補貼 生產下一代存儲晶片

國家金融監督管理總局今日開張 銀保監會成歷史

滬深三大指數高開 人行零投放零回籠

恒指高開142點上試250天線 科指升1% 阿里升3%