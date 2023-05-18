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升幅收窄 恒指收市升166點 科指升幅創近兩周最大 成交不足千億 北水流入跌74% 南水流出

美債談判有望達成協議，亞股延續隔晚美股升勢，美債息上升，美元續強，人民幣午後貶值幅度進一步加大，港股升幅收窄，科指升幅創近兩周最大。

恒指今早高開142點，高位升333點，午後進一步收窄至低位僅升70點，高低波幅263點。非必需消費品、金融股推動大市。全市上升股份比例為30.01%，下跌為29.24%，無升跌為40.74%。

恒指收市升166點或0.85%，報19727點，大市成交金額986億元，較上日減少2.93%，是5月16日783.9億元成交後最少；國指升78點或1.19%，報6715點。恒生科技指數收報3917點，升1.21%。

藍籌股成交金額508.2億元，佔大市成交51.54%；科指成份股成交金額294.5億元，佔大市成交29.86%；國指成份股成交金額445.03億元，佔大市成交45.13%。

窩輪及牛熊證成交金額減少6.13%，至107.64億元，佔大市成交10.91%。牛熊證成交金額50.66億元，減少16.86%；窩輪成交金額56.98億元，增加6.02%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、藥明生物（2269）、新地（0016）拖累大市。

藍籌45隻升，27隻下跌，4隻無升跌。中升（0881）升4.23%，收報33.3元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌3.97%，收報17.88元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報27.5元，升7.21%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報4.79元，跌1.64%。

恒指升穿250天線(19701.4點)，10天線(19858.44點)、20天線(19885.43點)得而復失。科指升穿10天線(3882.81點)、20天線(3895.34點)。

北水南下合計淨流入17.31億元，較上日減少74.46%，連續第4日流入，累計流入115.71億元，對上一次連續4日淨流入是4月26日。南水北上合計淨流出18.36億元人民幣，終止單日流入。

三大指數表現

恒指曾升最多1.71%，是5月15日後最大升幅。高見19894.23點，是5月17日19987.93點後最高。今日收市報19727.25點，是5月16日後收市新高，當日報19978.25點。

科指曾升最多2.26%，是5月5日後最大升幅。高見3957.68點，是5月17日3977.27點後最高。收市報3917.09點，是5月16日後收市新高，當日報3958.25點。

國指曾升最多2%，是5月15日後最大升幅。高見6769.58點，是5月17日6804.57點後最高。收市報6715.56點，是5月16日後收市新高，當日報6789.37點。

午後消息股表現

李澤鉅：港取消防疫限制 長和（0001）在港業務已見改善。收報51.05元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

李彥宏：AI不會取代人類工作機會 而是創造更多就業機會。百度（9888）收報125.6元，升1.45%。

中通快遞（2057）首季多賺84% 毛利率升近8% 調高全年目標。創52周高，見236.4元，收報234.8元，升7.21%。

中建材（3323）獲控股股東增持。收報5.36元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報87.75元，升2.69%。貝殼（2423）收報41.75元，跌1.3%。德昌電機控股（0179）收報8.58元，跌0.92%。百盛集團（3368）收報0.139元，無升跌。奇富科技（3660）收報69.3元，無升跌。

敏華（1999）回購500萬股。收報5.39元，升0.56%。

大唐新能源（1798）4月發電量增21%。收報3.18元，升3.58%。

國泰（0293）：4月載客量按年飈近33倍，4月9日單日載客量達5.3萬，創疫情新高。收報7.39元，升0.96%。

港交所（0388）電子IPO平台FINI延長外部測試，原定6月底推出時間延順。許正宇：已要求港交所檢討創業板上市制度，研擴成交量。收報306元，升0.07%。

郭英成斥172萬增持佳兆業（1638），復牌後股價累瀉69%。收報0.265元，升1.92%。

威華達（0622）終止向羅琪茵收購華匯中心27樓物業。收報0.249元，無升跌。

華虹半導體（1347）內地科創板上市申請獲通過。收報27.5元，升7.21%。

偉易達（0303）全年少賺13.6%， 末期息削17.6%至0.42美元 。收報49.8元，升10.67%。

騰訊（0700）首季多賺10%遜預期，經調整盈利升27%。收報339.8元，跌0.88%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見3.17元，收報3.17元，升7.82%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見5.98元，收報5.88元，升2.26%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見15.58元，收報15.56元，升2.64%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1067.55元，收報1067.55元，升0.01%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83122）創上市新高，見160.75元，收報160.75元，升0.03%；中寶新材（2439）創上市新高，見0.92元，收報0.73元，跌9.88%；怡俊集團（2442）創上市新高，見2元，收報1.83元，跌3.17%；中通快遞（2057）創52周高，見236.4元，收報234.8元，升7.21%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.125元，收報0.125元，升4.17%；中船防務（0317）創52周高，見12.46元，收報12.4元，升2.31%；有利集團（0406）創52周高，見1.6元，收報1.42元，跌4.05%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.25元，收報2.25元，升12.5%；首程控股（0697）創52周高，見2.26元，收報2.22元，無升跌；中石化冠德（0934）創52周高，見3.08元，收報3.08元，升7.69%；常茂生物（0954）創52周高，見1.15元，收報1.1元，跌0.9%；安徽皖通高速公路（0995）創52周高，見8.96元，收報8.7元，升0.81%。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見1.51元，收報2.18元，升0.93%；合景泰富（1813）低見0.67元，收報0.68元，跌8.11%；雅居樂（3383）低見1.29元，收報1.31元，跌3.68%；德琪醫藥（6996）低見2.22元，收報2.26元，跌3.83%；創勝集團醫藥（6628）低見4.4元，收報4.5元，升3.95%；康特隆（1912）低見0.055元，收報0.063元，升6.78%；周黑鴨（1458）低見3.22元，收報3.26元，跌0.61%；中原建業（9982）低見0.425元，收報0.425元，跌4.49%；原生態牧業（1431）低見0.144元，收報0.145元，跌3.33%；天譽置業（0059）低見0.018元，收報0.019元，跌5%。

59隻股份創52周低，其中十隻包括，環球實業科技（1026）低見0.104元，收報0.14元，升23.89%；中國軟件國際（0354）低見4.69元，收報4.92元，升4.46%；萬華媒體（0426）低見0.087元，收報0.092元，跌14.02%；海豐國際（1308）低見12.5元，收報12.74元，升0.47%；勝獅貨櫃（0716）低見0.56元，收報0.59元，升3.51%；保利協鑫（3800）低見1.78元，收報1.79元，跌0.56%；國浩集團（0053）低見59.9元，收報60元，跌2.6%；TAI CHEUNG HOLD（0088）低見3.69元，收報3.69元，無升跌；凱聯國際酒店（0105）低見8.9元，收報8.9元，無升跌；國際商業結算（0147）低見0.055元，收報0.056元，跌5.08%。

異動股

上升異動股，包括，TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.074元，升54.17%；MINDTELL TECH（8611）收報0.062元，升44.19%；千盛集團控股（8475）收報0.58元，升43.21%；中國蜀塔（8623）創52周高，見0.09元，收報0.067元，升39.58%；豆盟科技（1917）創52周高，見0.179元，收報0.16元，升30.08%；香港通訊國際控股（0248）收報0.083元，升27.69%；泰錦控股（8321）收報0.239元，升27.13%；中國華君（0377）收報1.38元，升25.45%；環球實業科技（1026）見52周低0.104元，收報0.14元，升23.89%；亞洲雜貨（8413）收報0.193元，升20.63%。

下跌異動股，包括，植華集團（1842）收報0.25元，跌80.47%；金奧國際（0009）平上市低位0.014元，收報0.014元，跌22.22%；威訊控股（1087）平上市低位0.4元，收報0.41元，跌21.15%；萬星控股（8093）收報0.175元，跌19.72%；中食民安（8283）收報0.121元，跌19.33%；北亞策略（8080）收報0.335元，跌18.29%；康寧傑瑞製藥（9966）收報10.82元，跌18.03%；財訊傳媒（0205）收報0.41元，跌18%；智城發展控股（8268）見52周低0.425元，收報0.43元，跌17.31%；中國基礎能源（8117）創上市新低，見0.043元，收報0.045元，跌16.67%。

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