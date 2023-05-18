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港失業率降至3% 連續12個月下跌

統計處公布，經季節性調整的失業率由今年1至3月的3.1%下跌至2月至4月的3.0%，創2019年10月後新低，連跌12個月，就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.2%的水平。

期內各行業的失業變動不一，其中樓房裝飾、修葺及保養業，運輸業和貨倉及運輸輔助活動業有相對明顯的跌幅。

總就業人數由上升至365.59萬人，增加約1800人。同期的總勞動人口上升至377萬人，增加約1100人。

失業人數下跌至11.44萬人，減少約700人。同期的就業不足人數亦下跌至4.45萬人，減少約2200人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示：「隨着經濟持續復蘇，勞工市場在未來數月應會進一步改善。」

 

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