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中安證券遭證監會譴責及罰款600萬元

證監會公布，中安證券有限公司（中安）因在2019年11月25日至12月6日期間擔任一項股份配售代理時犯有缺失，遭其譴責及罰款600萬元。

證監會指，於2019年11月25日，中安獲中國大健康建設產業有限公司（中國大健康建設）當時的大股東（賣方）委任為配售代理，以促使承配人認購相當於中國大健康建設已發行股本總額最多45%的股份。 

證監會的調查發現，中安就配售物色六名承配人後，因作出以下行為而未有確保自己在賣方的授權範圍內行事，亦未有充分保障賣方的資產：代表賣方與承配人訂立與股份相關的買賣單據，然而有關交易價格與賣方議定的配售價不相符；在未事先要求支付購買價，或不確定承配人能否向賣方支付配售價的情況下，仍向他們轉移股份；及在未有向賣方核實指示的情況下執行某第三方的宣稱指示，將部分股份免費轉移予其中一名承配人。

證監會認為中安無視賣方的利益，構成了嚴重疏忽甚至魯莽的行為，違反了《操守準則》。

證監會在決定上述處分時，已考慮到所有相關情況，包括證據不足以支持任何有關中安曾作出不誠實行為的結論，或有關失當行為持續發生；向業界傳遞具阻嚇力的訊息的重要性，以表明證監會不會姑息任何嚴重疏忽或魯莽的行為；及中安過往並無遭受紀律處分的紀錄。

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