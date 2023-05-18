金管局公布「數碼港元」計劃，波士頓顧問公司 （BCG）、HKT Payment Limited 及 ZA Bank 與 paywith.glass 及意博金融控股有限公司（意博金融）組成跨行業聯盟，利用「數碼港元」的潛在編程功能共同開發及評估方案的應用。目前首要的工作是利用「數碼港元」的潛在功能，探索在試驗計劃內擔保貸款產品的應用場景。
「數碼港元」先導計劃是金管局的三軌道策略之一部分，旨在為「數碼港元」潛在實行作出準備。第一軌道重點為建立必要的技術和法律基礎。第二軌道將與第一軌道並行，旨在深入探索「數碼港元」的用例並解決實施和設計問題。第三軌道則關乎「數碼港元」的推出。
香港電訊集團董事總經理許漢卿表示，「香港電訊一向致力推動金融科技及數碼經濟，很高興能成為這個項目的夥伴，並利用我們 Tap & Go 的經驗，促進 Web3.0 發展，發掘『數碼港元』在香港的潛在使用案例」。
ZA Bank 行政總裁姚文松表示，「ZA Bank 一直是香港金融科技發展的先行者，很榮幸能夠與業界領先的機構攜手支持金管局的 e-HKD 項目。是次參與體現我們建立普惠金融生態系統的決心，更標誌著我們向『Banking for Web3』的願景踏出新一步」。
HKT Payment Limited 為香港電訊（6823）旗下的全資附屬公司，於 2016 年獲香港金融管理局批授儲值支付工具牌照，以 Tap & Go「拍住賞」為全港用戶帶來電子支付服務。
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