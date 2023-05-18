匯豐計劃在未來數月試行兩個項目：於香港科技大學（科大）構建一個支付生態圈，以數碼港元進行交易；及與Visa合作，模擬代幣化銀行存款。

匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，「作為扎根香港的銀行，匯豐一直走在金融創新的前端，致力優化銀行服務。現時，佔全球本地生產總值逾95%、合共超過100個國家，都在研究發展某種形式的央行數碼貨幣。我們很高興能參與今次的先導計劃，協助香港汲取有關的經驗，以提升數碼經濟的競爭力」。

匯豐與科大合作「數碼港元」試驗項目，在科大校園內開發和試行一個「數碼港元」支付生態圈，利用科大的金融科技研究，以驗證數碼港元在降低商戶和消費者的交易成本的潛在好處，以及透過適時派發獎賞優惠，讓客戶有更佳的體驗。

此外，匯豐和科大將研究應對支付詐騙的潛在解決方案，而相關議題對整個數碼經濟的所有參與者都至關重要。

匯豐和恒生銀行亦將與 Visa合作，共同探討代幣化存款的可行性，其中包括代幣化存款的數碼結算。匯豐將就商業銀行的存款代幣化展開研究，了解其可行性、主要設計考慮因素和互用性。

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