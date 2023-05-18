立法會舉行首場「行政長官互動交流答問會」。身兼行政會議成員及立法會議員的陳健波表示，國家對香港無微不至，香港則經常為國家添煩添亂，但每次遇上困難，國家一定會全力支援香港，例如最近為本港解決了政治亂象，令香港恢復穩定。倘沒有《國安法》，香港就沒有生意可做，一定會沉淪。
陳健波又表示，香港近年出現大量政治亂象，問題本質是香港以前的核心價值被有計劃地破壞。回歸前後，外國勢力向香港人灌輸錯誤扭曲的思想，令很多人迷失，今日政府要透過教育的方式，為下一代建立正確的人生觀，令迷失的人重回正軌。
其他報道
升幅收窄 恒指收市升166點 科指升幅創近兩周最大 成交不足千億 北水流入跌74% 南水流出
半日沽空金額90億 盈富沽空增1倍半日沽空金額90億 盈富沽空增1倍
SWIFT：4月人民幣佔全球貿易金融貨幣價值4.72% 兩年前僅為1.70%
恒指半日升217點 科指升1.7% 阿里升2.9% 騰訊跌1.1%
傳萬達6月前大規模裁員 市場揣測王健林會否重蹈恒大許家印覆轍
據報匯添富及廣發中證國新央企ETF反應熱烈 已各集資近20億人幣上限
港元拆息全線向上 1個月HIBOR見近半年高 港元升值 港美利差收窄