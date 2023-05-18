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陳健波：倘沒有國安法 香港就沒有生意可做 一定會沉淪

立法會舉行首場「行政長官互動交流答問會」。身兼行政會議成員及立法會議員的陳健波表示，國家對香港無微不至，香港則經常為國家添煩添亂，但每次遇上困難，國家一定會全力支援香港，例如最近為本港解決了政治亂象，令香港恢復穩定。倘沒有《國安法》，香港就沒有生意可做，一定會沉淪。

陳健波又表示，香港近年出現大量政治亂象，問題本質是香港以前的核心價值被有計劃地破壞。回歸前後，外國勢力向香港人灌輸錯誤扭曲的思想，令很多人迷失，今日政府要透過教育的方式，為下一代建立正確的人生觀，令迷失的人重回正軌。

 

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