香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示，「雙櫃台模式的推出是香港資本市場發展的又一重要里程碑，不僅將為發行人和投資者提供更多交易選擇，也將豐富我們的人民幣產品生態圈，鞏固香港作為全球最大離岸人民幣中心的地位，進一步推動人民幣國際化。我衷心感謝所有支持我們設計和推出這項重要舉措的市場各方，我們期待與大家共同努力，建設一個真正豐富多元、流動性充裕和富有活力的面向未來的領先市場」。

港交所稱，已就引入雙櫃台模式以及雙櫃台莊家機制發布相關規則修訂。有興趣的交易所參與者現可根據相關規則申請成為合資格證券的雙櫃台莊家。雙櫃台莊家將為這些證券的人民幣計價股票提供買賣雙邊報價，從而為人民幣櫃台提供流動性，並收窄雙櫃台之間的價格差異。首批雙櫃台證券及莊家名單將會適時公布。

在雙櫃台模式下，投資者可以互換同一個發行人發行的港幣櫃台證券及人民幣櫃台證券。兩個櫃台下的證券屬於同一類別證券，因此兩個櫃台的證券可以在不改變實益擁有權的情況下相互轉換。

作為準備工作的一部分，香港交易所已安排在5月至6月期間進行一系列測試和演習，以協助市場參與者熟悉雙櫃台模式下證券的交易和結算。

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