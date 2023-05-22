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匯豐：恒指年底目標22490點

匯豐證券策略亞太區主管林傳英（Herald van der Linde）預期，至今年底恒指目標價為22490點，較現時有14%的升幅。他指內地和香港的經濟在恢復，而港股對債券收益率相當敏感，若債息今年下半年下跌，將相當有利港股，特別是在今年下半年。不過因為對內地增長疑慮，亞洲地區基金今年初超配內地股票，目前已降低倉位，資金改為流向印度和印尼兩個相對落後的市場。匯豐目前給予內地、印度和印尼股市超配的評級。

對於個別行業，林傳英預期未來一年美國國債孳息率將會下降，將對銀行不利，因此對金融業看法審謹中性，也對出口導向行業型包括能源、科技看法中性。他們相對看好內需行業，可選消費品和必需消費品均為超配，而內地政策支持的特定公用事業，包括可再生能源也保持超配。

市場預期美國聯儲局在5月會議後將停止加息，並在年底前開始減息，不過匯豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民認為（Frederic Neumann），聯儲局還有多加息一次的風險，因為通脹相當難下降。他們亦認為聯儲局要到明年第二季度才開始減息周期。

港息方面，范力民認為港元最優惠利率不會短期內下跌，港元拆息也因銀行體系總結餘下降，緊縮流動性會保持高企。匯豐亞洲外匯分析主管周淑芬則指，去年港息追趕美息較慢，主要是因為香港經濟比美國經濟弱，不過隨着今年香港經濟復蘇，港息將更可持續趕上美息，預期港元會保持在聯匯區間的中位，而因為銀行體系總結餘收窄和息差收窄，港匯也會更為波動。

 

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