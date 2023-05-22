對於個別行業，林傳英預期未來一年美國國債孳息率將會下降，將對銀行不利，因此對金融業看法審謹中性，也對出口導向行業型包括能源、科技看法中性。他們相對看好內需行業，可選消費品和必需消費品均為超配，而內地政策支持的特定公用事業，包括可再生能源也保持超配。

市場預期美國聯儲局在5月會議後將停止加息，並在年底前開始減息，不過匯豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民認為（Frederic Neumann），聯儲局還有多加息一次的風險，因為通脹相當難下降。他們亦認為聯儲局要到明年第二季度才開始減息周期。

港息方面，范力民認為港元最優惠利率不會短期內下跌，港元拆息也因銀行體系總結餘下降，緊縮流動性會保持高企。匯豐亞洲外匯分析主管周淑芬則指，去年港息追趕美息較慢，主要是因為香港經濟比美國經濟弱，不過隨着今年香港經濟復蘇，港息將更可持續趕上美息，預期港元會保持在聯匯區間的中位，而因為銀行體系總結餘收窄和息差收窄，港匯也會更為波動。

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