她表示，普通銀行、保險公司會購買10萬張優惠券，對應約1250 kg 的碳排放量，相等約27棵樹。她又指，目前全港有七成保險公司均屬On-us的客戶，而近年政府大力發展ESG 項目，引起不少中小企對相關議題的興趣，目前中小企普遍購買500張優惠券。針對中小企，張可玲表示，希望給予其更多NGO選擇以增加興趣。她表示，今次又拓展NGO合作方，包括愛護動物協會和地球之友。

投資推廣署金融科技主管梁瀚璟表示，資料顯示未來3年本港綠色科技的投資額料將增加1.2倍，為增長最快的金融科技領域，投資推廣處將繼續透過全球加速計劃，積極促進綠色科技等金融科技的廣泛應用。

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