B2B 電子現金券方案供應商 On-us 宣布，推出「電子優惠券碳足跡」計劃方案及減碳認證，透過電子禮券方案加入減碳足跡概念，目前合作的對象有金融、銀行機構，未來有意推廣至中小企和擴大金融機構的合作方。On-us 聯合創辦人及首席策略官張可玲表示，企業過往都會先購買全年或一定限期的碳足跡優惠券；而今次加入的「減碳計劃案」，On-us 會根據國際標準「 ISO 14067:2018 」制定，從原料、運輸、使用（印刷）及處置4個方面，計算所消耗的碳足跡，再量化成碳足跡優惠券，該數量與最先購買的優惠券比較，得出企業節省了多少碳印優惠券，可用於不同NGO 社福機構項目。
她表示，普通銀行、保險公司會購買10萬張優惠券，對應約1250 kg 的碳排放量，相等約27棵樹。她又指，目前全港有七成保險公司均屬On-us的客戶，而近年政府大力發展ESG 項目，引起不少中小企對相關議題的興趣，目前中小企普遍購買500張優惠券。針對中小企，張可玲表示，希望給予其更多NGO選擇以增加興趣。她表示，今次又拓展NGO合作方，包括愛護動物協會和地球之友。
投資推廣署金融科技主管梁瀚璟表示，資料顯示未來3年本港綠色科技的投資額料將增加1.2倍，為增長最快的金融科技領域，投資推廣處將繼續透過全球加速計劃，積極促進綠色科技等金融科技的廣泛應用。
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