期內虧損8.76億元，按季顯著收窄，遠勝預期的蝕16.41億元。經調整利潤4200萬元，為上市來首次虧轉盈，同勝市場預期，去年第四季虧損4500萬元，去年同期虧損37.22億元，主要得益於用戶指標新高、收入增長及運營效率提升等方面的推動。

由於線上營銷服務、直播及電商業務收入減少，首季收入出現放緩。各業績表現方面，線上營銷服務按季跌13.4％至130.64億元，因於廣告行業的季節性影響。直播收入按季跌7.1％至93.19億元，主要是由於去年底的直播年度盛典活動為去年第四季度貢獻增量。其他服務收入按季跌10.5％至28.34億元，因電商業務收入減少，去年第四季電商促銷活動推動高收入。

首季平均日活躍用戶（DAU）按年升8.3％至3.74億戶，平均月活躍用戶（MAU）按年升9.4％至6.54億戶，每位日活躍用戶日均使用時長達126.8分鐘。每日活躍用戶平均線上營銷服務收入34.9元，電商商品交易總額按年升28.4％至2248億元。

快手今日績前收報53.5港元，全日高走，升6.9％。

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