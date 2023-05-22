moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

快手首季經調整利潤4200萬元  上市以來首錄正數

快手（1024）公布首季業績，收入按年升19.7％至252.17億元（人民幣，下同），按季跌10.9％，勝市場預期。毛利按年升33.4％至117.12億元，按季跌9％，毛利率按季升0.9個百分點至46.4％。 

期內虧損8.76億元，按季顯著收窄，遠勝預期的蝕16.41億元。經調整利潤4200萬元，為上市來首次虧轉盈，同勝市場預期，去年第四季虧損4500萬元，去年同期虧損37.22億元，主要得益於用戶指標新高、收入增長及運營效率提升等方面的推動。

由於線上營銷服務、直播及電商業務收入減少，首季收入出現放緩。各業績表現方面，線上營銷服務按季跌13.4％至130.64億元，因於廣告行業的季節性影響。直播收入按季跌7.1％至93.19億元，主要是由於去年底的直播年度盛典活動為去年第四季度貢獻增量。其他服務收入按季跌10.5％至28.34億元，因電商業務收入減少，去年第四季電商促銷活動推動高收入。

首季平均日活躍用戶（DAU）按年升8.3％至3.74億戶，平均月活躍用戶（MAU）按年升9.4％至6.54億戶，每位日活躍用戶日均使用時長達126.8分鐘。每日活躍用戶平均線上營銷服務收入34.9元，電商商品交易總額按年升28.4％至2248億元。

快手今日績前收報53.5港元，全日高走，升6.9％。

 

其他報道

全日沽空金額146億 盈富沽空金額最多

本港4月通脹升2.1% 高過預期 預期餘下時間續升

恒指收市升227點 北水流出增1.7倍 科指升幅近兩個月最大

蘋果增設逾170個新職位 招攬AI相關人才

滬深三大指數全日高收 滬指升0.39%

比亞迪據報與法國洽談設廠

美團KeeTa開業6分鐘後接首單 網民熱議其外賣員APP好評「造假」

恒指公司推出「恒生港股通中國國資央企指數」

企業電子現金券平台On-us推減碳印優惠券方案

匯豐：恒指年底目標22490點

匯豐：對今年內地經濟看法仍然正面 料商品零售帶動下一輪復蘇

人民幣跌破七算 管濤：不宜押注人幣匯率單邊走勢

半日沽空金額83億 盈富沽空金額最多

 

其他報道

全日沽空金額146億 盈富沽空金額最多

本港4月通脹升2.1% 高過預期 預期餘下時間續升

恒指收市升227點 北水流出增1.7倍 科指升幅近兩個月最大

蘋果增設逾170個新職位 招攬AI相關人才

滬深三大指數全日高收 滬指升0.39%

比亞迪據報與法國洽談設廠

美團KeeTa開業6分鐘後接首單 網民熱議其外賣員APP好評「造假」

恒指公司推出「恒生港股通中國國資央企指數」

企業電子現金券平台On-us推減碳印優惠券方案

匯豐：恒指年底目標22490點

匯豐：對今年內地經濟看法仍然正面 料商品零售帶動下一輪復蘇

人民幣跌破七算 管濤：不宜押注人幣匯率單邊走勢

半日沽空金額83億 盈富沽空金額最多