機場管理局公布，香港國際機場4月份客運量310萬人次，按年上升約24倍，飛機起降量亦增加超過一倍至2.15萬架次，貨運量則減少7.7%至34.7萬公噸。
4月份所有類別旅客的人數均大幅上升，當中以香港居民增長尤為顯著。往來東南亞、中國內地及日本的旅客量錄得最明顯升幅。
全球經濟前景不明朗持續對貨運量造成影響。整體貨運量於4月減少，其中進口貨運量按年下跌24%。月內，往來東南亞及台灣主要貿易地區的貨運量錄得最顯著跌幅。
今年首4個月，機場處理旅客量1010萬人次，按年升約26倍。飛機起降量增83.1%至7.42萬架次，貨運量則跌6.7%至130萬公噸。
過去12個月，機場客運量按年增加超過9倍至1540萬人次，飛機起降量升19.3%至17.24萬架次，貨運量則跌16.4%至410萬公噸。
機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，隨着旅遊復常，香港國際機場的客運量及飛機起降量正逐漸恢復。於4月，機場每天平均處理逾10萬旅客人次及飛機起降量逾700架次，分別相當於疫情前水平的50%及60%。機管局很高興航空交通量持續上升，並期待迎接更多旅客前來香港，或利用機場廣闊的航空網絡，轉飛往不同目的地。
其他報道
恒指收市升227點 北水流出增1.7倍 科指升幅近兩個月最大
美團KeeTa開業6分鐘後接首單 網民熱議其外賣員APP好評「造假」