AIG稱，RenaissanceRe將支付27.4億美元現金和2.5億美元普通股，收購AIG的子公司Validus Re以及AlphaCat和Talbot Treaty再保險業務。交易將釋放4億美元資本。AIG將繼續持有Talbot Underwriting Ltd.和Western World。

AIG 行政總裁Peter Zaffino稱，「今天宣布的交易對AIG而言是又一關鍵里程碑，對AIG和Validus Re都具有戰略意義」，「對AIG而言，這進一步簡化了我們的業務模式，降低了投資組合的波動性，同時產生了大量的現金流動性以及資本效率，使我們能夠加快資本管理策略」。

RenaissanceRe執行長Kevin O’Donnell稱，「此次收購推進了我們作為全球領先的財產和意外傷害再保險公司的戰略，加大了我們的規模，提高了我們對客戶的重要性」，「通過在有利的市場環境下獲得一個有吸引力的大型再保險業務，我們的三個利潤驅動力——承保、手續費、投資收益預計將加強」。

其他報道

比爾蓋茨：未來AI助理將取代搜尋引擎及購物網站

第一公民銀行起訴匯控搶人才及機密信息

恒指高開35點 科指升0.5% 快手升3.2%

港股ADR升14點 夜期高水66點 美期亞股升 阿里健康、金山軟件等業績

拜登：與麥卡錫一致認同排除違約可能性

觀望美債談判 儲局官員加息意見分歧 美債息連升7日 納指創9個月高 道指跌140點

北水增持工行 減持建行