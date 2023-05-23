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微軟Bing據報取代百度成內地桌面搜索引擎 百度：數據不準

網站流量分析工具StatCounter數據顯示，微軟Bing（必應）在內地桌面端（Desktop）搜索引擎市場的市場份額在4月再創歷史新高，達到37.4%，取代百度成為中國第一大桌面搜索引擎。

百度搜索的市場份額降至27.01%，與Bing有10個百分點的差距。第三名到第六名的搜索引擎分別是搜狗（16.36%）、Yandex（7.45%）、好搜（6.25%）、Google（5.2%）。

內媒引述一位百度搜索競品公司人士表示，上述數據不準確，「這家網站抓取的樣本範圍可以定向優化，抓取的邏輯和行為有漏洞。」國內數據調研機構艾媒諮詢CEO張毅指出，由於微軟瀏覽器Edge內置了Bing，帶動了一部分Bing用戶，但據其了解，國內更多人是用Edge打開的百度，因此他對statcounter數據的科學性存疑。

另有接近百度的人士向內媒稱，statcounter是通過網站上的追踪代碼來統計的，但中國互聯網大量網站/APP並不開放接口，統計不到，所以有時會出現誤差。

 

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