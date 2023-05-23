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內地客轟空中服務員歧視非英語乘客 國泰：對事件高度重視 將嚴肅調查

近日有內地網民在社交媒體上發帖文，批評國泰航空（0293）的空中服務員歧視非英語乘客，引起不少內地網民討伐，國泰發表聲明道歉，強調會肅調查處理。

投訴人指出，他於5月21日搭乘國泰CX987航班由成都飛往香港，並坐在最後一排空服員準備餐食及休息處。根據投訴人描述，國泰空中服務員在飛機飛行過程中，不間斷使用英語、粵語抱怨乘客。投訴人聽到空中服務員表示：「If you cannot speak blanket，you cannot have it」（如果他們不會說毛毯的英文， 那他們就不配毛毯）、「Carpet is on the floor」（地毯是在地上）……」投訴人估計：「應該是前排旅客努力使用自己會的英文單詞想要向這些『只會英文的』乘務員拿毛毯，結果反被取笑」。

投訴人又指，坐在他前排的乘客在嘗試用英文詢問空服員如何填寫入境卡時，得到的也是「無比不耐煩」的回應。

投訴人提到，有一位老人在起飛後不久，便抱著小孩去洗手間。空 中服務員在後面先用粵語廣播「安全燈號還未熄滅，請回到座位」（老人離位是不對，沒有遵守安全信號），但該空中服務員之後向同事說「他們聽不懂人話啦」。投訴人坦言：「整個航班，我的心沒有一刻是不心痛不難過不憤怒的。」

國泰航空就此事發表聲明指，已知悉有關旅客在國泰航班CX987上的不愉快經歷，對此深表歉意。公司一直以來致力於為旅客提供高品質的服務，對此次事件高度重視。公司已經聯繫相關旅客進一步了解情況，並會進行嚴肅調查處理。

國泰最新報7.62元，升0.66%。

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