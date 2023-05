投訴人指出,他於5月21日搭乘國泰CX987航班由成都飛往香港,並坐在最後一排空服員準備餐食及休息處。根據投訴人描述,國泰空中服務員在飛機飛行過程中,不間斷使用英語、粵語抱怨乘客。投訴人聽到空中服務員表示:「If you cannot speak blanket,you cannot have it」(如果他們不會說毛毯的英文, 那他們就不配毛毯)、「Carpet is on the floor」(地毯是在地上)……」投訴人估計:「應該是前排旅客努力使用自己會的英文單詞想要向這些『只會英文的』乘務員拿毛毯,結果反被取笑」。

投訴人又指,坐在他前排的乘客在嘗試用英文詢問空服員如何填寫入境卡時,得到的也是「無比不耐煩」的回應。

投訴人提到,有一位老人在起飛後不久,便抱著小孩去洗手間。空 中服務員在後面先用粵語廣播「安全燈號還未熄滅,請回到座位」(老人離位是不對,沒有遵守安全信號),但該空中服務員之後向同事說「他們聽不懂人話啦」。投訴人坦言:「整個航班,我的心沒有一刻是不心痛不難過不憤怒的。」

國泰航空就此事發表聲明指,已知悉有關旅客在國泰航班CX987上的不愉快經歷,對此深表歉意。公司一直以來致力於為旅客提供高品質的服務,對此次事件高度重視。公司已經聯繫相關旅客進一步了解情況,並會進行嚴肅調查處理。

國泰最新報7.62元,升0.66%。

其他報道

恒指半日跌114點 北水轉流入 快手升4% 「中特估」回吐

WhatsApp將允許用戶在15分鐘內編輯已發送的訊息

滬深三大指數半日低收 滬指跌0.58%

微軟Bing據報取代百度成內地桌面搜索引擎 百度:數據不準

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止5連升 隔夜息跌63點子 港美息差連續4日收窄

TikTok稱將「很快」允許甲骨文完全訪問其源代碼

內地人因買樓受限 起訴佛羅里達州

AIG以30億美元出售再保險業務

福特汽車預計車價今明兩年跌逾5%

比爾蓋茨:未來AI助理將取代搜尋引擎及購物網站

第一公民銀行起訴匯控搶人才及機密信息

恒指高開35點 科指升0.5% 快手升3.2%

港股ADR升14點 夜期高水66點 美期亞股升 阿里健康、金山軟件等業績

拜登:與麥卡錫一致認同排除違約可能性

觀望美債談判 儲局官員加息意見分歧 美債息連升7日 納指創9個月高 道指跌140點

北水增持工行 減持建行