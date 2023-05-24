全年收入619.5億美元，當中，智能設備業務(IDG)收入493.7億美元，按年跌21%，好過預期的488.4億美元；基礎設施方案業務(ISG)收入97.6億美元，按年增37%，差過預期的93.7億美元；方案服務業務(SSG)收入66.6億美元，按年增22%，符預期的66.7億美元。

第四季收入126.4億美元，按年跌24%，預期為126.7億美元。毛利率17%，高過預期的預估16.5%，但低過去年同期的17.2%。

公司稱，個人電腦市場可能會早於市場預期於2023年回穩。由於圍繞個人電腦的數碼生活日趨普及，全球個人電腦市場的整體潛在市場短期內或會回到疫情前水平，長遠或在結構上保持高於疫情前的水平。商業升級周期和高端化的趨勢將推動智能設備業務集團實現超越市場的增長，其智能手機業務將專注於產品組合的擴張和差異化，以匹配5G的加速普及。

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