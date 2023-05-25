他又指，集團發展的再生能源業務，除替工商客戶鋪設光伏能源業務，亦涉及能源管理、碳管理及能源平台領域。若纯投入光伏發電，回報率只有10％，若加上其他領域及元素，回報率可以大升。在光伏業務方面，今年目標是鋪設3吉赫的光优板。

至於集團在退出上海燃氣25％股權項目投資方面，執行董事暨公司秘書何漢明指出，主要考慮到該項目受到疫情影響而出現虧損，但是在退出投資時可平手離場，收回56億元資金可令財務狀況更充裕。加上集團的負債比率只有30％，比同行有距離，並且保持信貸評級，因此有融資能力應付未來發展所需。集團亦可保持30％股息分派率。

對於集團主席李家傑到訪中東，黃維義表示，主席與中東投資者會面，他們對來華投資感興趣。母公司煤氣（0003）及沙特阿美投資的儲能電池項目，已投入生產，正擬商討擴大投資。

其他報道

「周董」概念股巨星傳奇已通過上市聆訊 據悉下周招股 料6月中上市

回應長城汽車舉報 比亞迪：堅決反對任何形式的不正當競爭行為

半日沽空金額90億 盈富沽空金額最多

石藥首季多賺1.7%

上置集團：收到聯交所復牌指引

恒指半日跌394點 三大指數見逾5個月低 北水終止單日流出

澳門首季實質GDP反彈38.8%

人行易綱及中證監易會滿與盧森堡財長會晤 就金融形勢交流

匯豐：大灣區經濟正在復蘇 政策仍需加碼

長城汽車稱比亞迪排放不達標 內媒引比亞迪指仍在核實

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止2連跌 隔夜息44點子 港美息差擴闊