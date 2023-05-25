港華智慧能源（1083）執行董事暨行政總裁黄維義今早在股東大會後表示，集團今年上半年售氣量按年增長9％，但受到人民幣按年轉弱6％影響，料全年售氣量可投年錄得雙位數增長。他又預期，隨著集團發展更多光伏、再生能源及能源管理，料未來在城市燃氣項目及再生能源業務可到2026年度各佔一半淨利潤比重。
他又指，集團發展的再生能源業務，除替工商客戶鋪設光伏能源業務，亦涉及能源管理、碳管理及能源平台領域。若纯投入光伏發電，回報率只有10％，若加上其他領域及元素，回報率可以大升。在光伏業務方面，今年目標是鋪設3吉赫的光优板。
至於集團在退出上海燃氣25％股權項目投資方面，執行董事暨公司秘書何漢明指出，主要考慮到該項目受到疫情影響而出現虧損，但是在退出投資時可平手離場，收回56億元資金可令財務狀況更充裕。加上集團的負債比率只有30％，比同行有距離，並且保持信貸評級，因此有融資能力應付未來發展所需。集團亦可保持30％股息分派率。
對於集團主席李家傑到訪中東，黃維義表示，主席與中東投資者會面，他們對來華投資感興趣。母公司煤氣（0003）及沙特阿美投資的儲能電池項目，已投入生產，正擬商討擴大投資。
其他報道
「周董」概念股巨星傳奇已通過上市聆訊 據悉下周招股 料6月中上市