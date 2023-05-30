港元現報7.8314元貶值33點子，曾貶值最多35點子，報7.8316元，亦曾升值最多50點子，報7.8231元，是5月22日7.8133元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.27點子至4.20679%；1星期HIBOR升12.36點子至4.38006%；2星期HIBOR升9.64點子至4.38702%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升9.53點子至4.73482%；6個月期HIBOR升6.42點子至4.78506%；12個月期HIBOR升7.95點子至4.84268%。

美元指數現報104.208升值0.002點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR(5月26日)報5.15371%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7651%，終止連續3日擴闊，利差是5月24日後最窄，當日差距為-0.7617%。

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