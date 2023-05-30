文章日期：2023年5月30日 11:38
滬深三大指數半日低收。滬指低開後一度升至3230點，其後回落，最低見3196點，收報3198點，跌22點或0.71%，成交額2158億元人民幣（下同）。
深證成指低開低走，最低位見10725點，收報10739點，跌83點或0.77%，成交額3326億元，兩市合共成交額5484億元。
創板指低開後反覆向下，收報2188點，跌14點或0.68%。
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