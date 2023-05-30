文章日期：2023年5月30日 12:08
特斯拉（Tesla）CEO 馬斯克 在Twitter回應一則帖文，表達對美國樓市前景悲觀的看法。
前PayPal營運長薩克斯（David Sacks）轉發一條有關洛杉磯商業地產危機的帖文。薩克斯評論稱：「洛杉磯辦公大樓的售價比其背負的債務還低。三藩市和其他大城市也如此。」馬斯克回應稱：「商業地產正迅速崩潰，接下來是（住宅）房價」。
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