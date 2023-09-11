BC科技指出，嘉實國際以績效驅動戰略和紀律化執行見長，與作為香港首家獲證監會發牌的數字資產交易平台OSL的數字資產技術和分銷渠道，在此次合作都相得益彰。

董事會認為此戰略性合作令本集團能夠充分發揮雙方優勢，推動證券型代幣成為投資者利用區塊鏈優勢，投資傳統投資產品的全新選項。最近香港數字資產市場正式向零售投資者開放，目前正是推進這次合作的合適時機。

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BC科技集團副主席盧建邦表示，此戰略性合作令公司能夠充分發揮雙方優勢，推動證券型代幣成為投資者利用區塊鏈優勢投資傳統投資產品的全新選項。最近香港數字資產市場正式向零售投資者開放，目前正是推進這次合作的合適時機。嘉實國際資產管理行政總裁兼首席投資總監關子宏表示，公司相信與OSL的戰略性合作將對數字資產行業產生深遠影響。