新世界發展（0017）旗下K11集團宣布，受文化海濱夜市「星光夜市Night Market by The Sea」帶動，K11 MUSEA上周末晚人流較前一周相同時段升30%，本星期踏入夜市第二周，適逢中秋及國慶長假期，預計夜市及K11 MUSEA人流將繼續暢旺。
為響應推動夜經濟，K11集團旗下K11 MUSEA與星光大道由上周五（9月22日）起一連四個星期的周五及周六晚上，合辦文化海濱夜市「星光夜市Night Market by The Sea」，並由由FTLife富通保險﹑法國啤酒品牌Kronenbourg 1664﹑Concord Insurance﹑香港市集協會及油尖旺民政事務處全力支持。
除了「星光夜市」，K11 MUSEA亦推出「三重驚喜禮遇」，由即日起至10月14日，K11 MUSEA逢周五及六延長營業至晚上11時，期間下午5時至晚上11時（下稱活動期間），顧客凡消費滿500港元，可享額外一小時泊車優惠，及換領價值500港元之餐飲、消費及娛樂禮遇。活動期間每天首10位消費滿10萬港元之顧客，可獲贈尊貴寓所K11 ARTUS寓館一晚住宿。
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