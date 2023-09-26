為響應推動夜經濟，K11集團旗下K11 MUSEA與星光大道由上周五（9月22日）起一連四個星期的周五及周六晚上，合辦文化海濱夜市「星光夜市Night Market by The Sea」，並由由FTLife富通保險﹑法國啤酒品牌Kronenbourg 1664﹑Concord Insurance﹑香港市集協會及油尖旺民政事務處全力支持。

除了「星光夜市」，K11 MUSEA亦推出「三重驚喜禮遇」，由即日起至10月14日，K11 MUSEA逢周五及六延長營業至晚上11時，期間下午5時至晚上11時（下稱活動期間），顧客凡消費滿500港元，可享額外一小時泊車優惠，及換領價值500港元之餐飲、消費及娛樂禮遇。活動期間每天首10位消費滿10萬港元之顧客，可獲贈尊貴寓所K11 ARTUS寓館一晚住宿。

其他報道

新城發展近14億人幣出售144家影院予太盟投資

Tesla據報成歐盟反補貼重點調查對象

摩通料澳門推「換錢黨」刑事化不影響賭收 瑞銀料10月日均賭收破7億元

AlipayHK增加內地叫車平台至數十個

JPEX 風暴︱警方：再多1人被捕 累計拘捕12人

港交所改革GEM 建議簡化轉板機制及取消強制季度匯報規定

阿里：申請分拆菜鳥上市 完成後仍擬持股50%以上

標普：中國債務成本上升及復蘇不平穩 恐令亞太地區的信貸情況受壓

「郭老太」增持新地27萬股 涉資2214萬元

香港8月進、出口續跌 跌幅少過預期 進口為13個月最佳

全日沽空金額減少9% 比亞迪沽空增38%

中大獲李嘉誠捐3000萬 支持醫學院應用AI教研

美息、美元升 恒指見10個月低 收市跌262點 成交增11% 騰訊險守300元

金管局料最快年底推出港泰跨境支付

黃偉綸：如果認為香港出現走資 是不了解事實

AWS伙科技園公司成立香港首個AWS聯合創新中心

Big C無回應港泰是否同步IPO 僅指明年在泰上市更好

滬深三大指數連跌兩個交易日 滬指以日中低位收市

標普：內地仍有政策工具 可穩定大城市地產市道

調查：內地中產出國旅行意慾降 未來3年不出國比例急增

Carousell料今年虧損減少 逐漸步入賺錢軌道

波司登米蘭舉辦時裝展 谷愛凌任代言人

【有片：埋身擊】黃金兌美元或再試低位 投資者不宜低買

半日沽空金額減少19% 比亞迪沽空最多