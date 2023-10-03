新世界發展（0017）績後股價插水，今日曾跌7.9%。券商銀河聯昌證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，新世界發展 2023財年業績受到利率大幅上升、香港機場大型項目K11 Sky 延遲竣工及香港和中國內地銷售表現平平的影響。
鑒於高息環境持續而公司負債率相對較高，該行指新世界的財務壓力猶存，但樂於聽到管理層致力於未來數年通過一系列措施降低負債率，包括一連串的企業行動如出售新創建持股及持續出售非核心資產，並視出售新創建持股為好開始及未來有更多行動，目標是將負債率降至低於40%。
該行認為，從基本面來看，新世界將中港銷售將受益政府政策的支持，而K11 項目亦將於2024年投入營運，雖然仍需時提高出租率，但將有助改善現金流。
股息方面，該行預計新世界2024 財年股息將企穩在0.76元，並持續提升至2025財年的1元、2026財年的1.08 元，相當於股息收益率約7%。若公司超預期出售資產，或通過企業行動將其資產貨幣化，則收益率可能會更高。
該行將新世界的資產淨值（NAV）下調7%，而按NAV計算的目標價亦下調7%至19.3元。不過維持對新世界「買入」評級，因其估值較資產凈值折讓達68%，估值吸引。
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