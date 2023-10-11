市場探盤活動包括在交易公布前向一名或多名潛在投資者傳達資訊，藉以評估潛在投資者對潛在交易的意向以及與交易相關的條件，例如潛在規模或定價，一般而言是為私人配售安排及大手交易而進行。

根據建議，中介人需實施穩健的管治及有效的政策和內部監控程序，以防止在市場探盤過程中，交託至他們的非公開資料或消息被不當使用和洩露，並需保存與市場探盤相關的紀錄，及根據其作為買方或賣方的角色遵從有關的具體規定。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，賣方經紀及買方參與者均有責任，將交託予他們的非公開資料或消息嚴格保密，且不得濫用這些資料或消息，以維持市場廉潔穩健。不論任何非公開資料或消息的價格敏感程度為何，中介人一旦作出不可取的行為，都有可能對本港市場的公平和秩序造成影響，削弱投資者對市場的信心。

證監會展開諮詢前，已於去年初進行一項有關市場探盤的主題檢視。證監會制訂建議指引，已考慮本地及海外市場的作業常規及監管要求，證券及期貨事務上訴審裁處近期在一宗相關個案中的裁決，以及在主題檢視期間從中介人收集到的資料及初步回應。

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