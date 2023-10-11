LVMH財務總監Jean-Jacques Guiony稱，經歷3年的強勢增長，現時的收入增幅更配合歷史均值的趨向。LVMH主打的時尚和皮革製品部門，第三季剔除匯率波動及收購影響的收入，按年增長9%。相比下，該部門今年頭3季的收入增幅達16%。該集團正面臨美國和歐洲奢侈品需求放緩的問題，價格上漲促使歐美消費者在疫情過後的消費熱情降溫，而中國的復蘇並不均衡。

Guiony指出，與兩年前相比，中國對時尚和皮革製品的需求沒有明顯變化，只是隨着旅行恢復，更多中國消費者改為在海外購物。

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