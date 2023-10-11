moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

LVMH第三季收入增長放緩 股價跌近6%

擁有LV、Dior、Tiffany和Bulgari等品牌的奢侈品巨頭LVMH（法：MC），第三季收入增長放慢。剔除匯率波動及收購的影響，季度收入為199.6億歐元（約1656億港元），按年增長9%。總收入按年僅增1%，反映新冠疫情過後的強勁消費浪潮，受通脹高企及經濟動盪的影響而放緩。LVMH目前股價跌近6%。

LVMH財務總監Jean-Jacques Guiony稱，經歷3年的強勢增長，現時的收入增幅更配合歷史均值的趨向。LVMH主打的時尚和皮革製品部門，第三季剔除匯率波動及收購影響的收入，按年增長9%。相比下，該部門今年頭3季的收入增幅達16%。該集團正面臨美國和歐洲奢侈品需求放緩的問題，價格上漲促使歐美消費者在疫情過後的消費熱情降溫，而中國的復蘇並不均衡。

Guiony指出，與兩年前相比，中國對時尚和皮革製品的需求沒有明顯變化，只是隨着旅行恢復，更多中國消費者改為在海外購物。

其他報道

證監會諮詢市場探盤指引 防洩露或濫用敏感資訊

豐德麗料全年虧損收窄 因媒體、娛樂和戲院表現改善

麗豐發盈警 料全年虧損擴大至最多5.95億元

摩根士丹料濠賭股第三季EBITDA按季增長12%

金蝶國際雲訂閱服務ARR增約40%

高盛料中國政府最多額外發債5000億人幣 推高第四季發債額度至1.7萬億

碧瑤綠色近月共中標7.5億元項目 手頭合約增至47.4億

舜宇光學9月手機鏡頭出貨量按年升一成半

黑石集團據報欲收購迪士尼印度娛樂業務

投委會：將加強投資行為及態度教育 

澳洲會計師公會：本港樓價仍為全球最高　樓市不宜大幅減辣

證監禁止長江證券融資前負責人員陳祝祥重投業界7年

呂宇健大手增持HMVOD視頻至10.5%

全日沽空金額減9% 盈富沽空減65% 安碩恒指ETF增1633倍

澳門旅遊局：國際旅客比例回升至5%  新濠在菲、星設辦事處吸海外客

恒指收市升228點 成交兩周最多 北水流入減78% 邁越上市升38%

國泰暫停營運往返香港至特拉維夫的所有航班

眾安歡迎私隱專員公署肯定 視察報告可供同業參考

港人對內地醫療需求增 保誠與內地醫院聯網免找數

內地知名打假人王海揭國企向女童轉帳近6億 涉巨額國有資產流失

中海油已償付一隻美元債券

中證監：將適時推出資本市場支持高水準科技自立自強措施

央視：中汽協9月汽車銷量按年升9.5%

花旗料明年減息6次 美息將減至4.25厘 