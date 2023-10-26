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東瀛遊︰禤國全、梁成釗已辭任一家電商公司職務

東瀛遊（6882）公布，執行董事禤國全及梁成釗已辭任Next81的董事及替任董事職務，Next81為一家本港註冊私人公司，主要從事電商業務，營運網上平台「YAICHI」，為日本零售商向全球買家銷售產品。

東瀛遊指，𧝁、梁兩人注意到，Next81遭到一家服務供應商入稟提清盤呈請，當時𧝁、梁分別為Next81董事及替任董事，但自10月26日起已辭任上述職務。服務供應商指Next81結欠其合約款項總額為298.7萬元，且Next81並未或疏忽支付上述款項。

清盤呈請的聆訊定於今年12月6日於高等法院原訟法庭舉行。

東瀛遊指，Next81獨立於東瀛遊，並由獨立第三方與東瀛遊關連人士分別持有87.32%及9.7%權益。公告指，𧝁、梁於所有關鍵時刻概不參與Next81的日常管理。而據兩人現時可得資料，Next81有意反對清盤呈請。

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