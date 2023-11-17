吳泳銘指，淘天集團以「用戶為先」，堅持消費分級與價格力策略；雲智能集團將堅持「AI驅動、公共雲優先」，以AI+雲計算雙輪驅動發展。吳泳銘還公布阿里巴巴第一批創新業務包括1688、閑魚、釘釘及夸克。
他又提出，3大關鍵措施變革阿里巴巴，包括將建立高度靈活、快速決策的治理機制與激勵體系，未來各業務線均以獨立業務單元為單位，而對核心業務將保持長期專注力和高強度投入，非核心業務則將通過多種資本化方式，盡快實現資產價值。至於第三項為發揮戰略孵化功能，當中以符合用戶需求和AI驅動變革趨勢的業務，將作為第一優先重點投入；並以3年為評估檢驗周期。
在淘寶業務方面，吳泳銘指，堅定做綜合性平台，滿足最大消費者群體的多層次需求，成為競爭格局下保持增長的選擇，通過AI技術和運營模式的迭代，將淘寶發展為一個包容多元化市場的消費app，並將價格力作為貫穿各層次商品的核心策略。他重申淘寶「並不將自己定位成零售公司」，用戶購買頻次將優先於GMV成為最關鍵目標。
至於雲智能集團將實施AI驅動、公共雲優先戰略，並加大對AI相關軟硬件領域的技術投資。吳泳銘認為世界處於傳統計算向AI計算中心地位切換的技術拐點，未來將對雲智能集團所有產品和業務模式作取捨，減少項目制銷售訂單，加大公共雲核心產品投入，而該集團保持長期投入，同時雲智能集團仍會繼續保持獨立公司運作，採取董事會授權的CEO負責制。
此外，吳泳銘首次披露孵化創新業務遴選標準，包括具備足夠巨大的市場空間，具備獨特市場定位，符合用戶需求趨勢和集團「AI驅動」戰略，並公布1688、閑魚、釘釘及夸克為第一批戰略級創新業務，其中1688服務中國製造業的主流廠商，具備二次創業的基礎和巨大潜力，有望從B2B業務延展到中小企業和消費者採購，同時具備支持跨境交易的服務能力。閑魚將是承載年輕消費者愛好和樂趣的生活方式平台。至於釘釘有望成為最好的AI智能助理平台，而面向年輕人的夸克有巨大機會創造出革新性搜索產品。
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