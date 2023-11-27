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TVB擬合併J2台及財經體育資訊台炒200人 士多鄰住買合併亦炒百人

電視廣播有限公司（TVB，0511）公布，擬合併J2台和財經體育資訊台及推出新頻道「TVB+」 ﹔財經節目重新分配到翡翠台和TVB+，重組將涉及裁員200人﹔電子商貿業務中，將「士多」和「鄰住買」合併，亦會裁員約100人。集團預計，繼2023年3月宣布並按計劃在2023年年底前實現的年度成本節約2.6億元外，在2024年將再節省1億元的內容成本。

以上頻道重組計劃需要取得香港通訊事務管理局的批准，電視廣播已於今日向通訊局提交申請，一旦獲得批准後，將從今年12月開始分階段調整內容和節目，逐步過渡到新的四條頻道陣容。電視廣播預計將在2024年第一季度獲知申請結果。

此外，由於「士多」和「鄰住買」合併，「士多」的網站和手機應用程式將於2023年12月19日停止營運，而約100多名現時的「士多」員工也將離開TVB。 

集團指，將J2台和財經體育資訊台合併成新的「TVB+」的新綜合頻道，將結合現有的J2台和財經體育資訊台的內容，打造一系列多樣化的年輕觀眾內容（包括戲劇和綜藝節目）、體育和資訊性節目，並預計TVB+將比現有J2台和財經體育資訊台吸引更大的觀眾群，從而為廣告商提供更強大的價值主張。 

TVB指，就目前在財經體育資訊台播放的財經相關內容，包括與香港股市和房地產市場有關的節目，將重新分配大部分該等節目到現有的翡翠台和計劃中的TVB+頻道。

TVB相信，這將提升其財經節目的收視率和覆蓋率，從而增加廣告商的價值主張。 由於上述重組重新分配了製作資源，因此其整體節目製作時數將減少，並將繼續大力投資黃金時段的製作，同時削減邊緣時段內容的製作預算，並停播未達到觀眾預期或商業影響力的節目。

因此，除了TVB在2023年3月宣佈並按計劃在2023年年底前實現的年度成本節約2.6億元外，預計在2024年將再節省港幣1億元的內容成本。同時將削減這個業務分部的人員超過200名。

「士多」和「鄰住買」合併方面，TVB指，「士多」將成為「鄰住買」平台的組成部分，這項重組計劃預計於2023年12月底前完成，預計電子商貿業務重組後的年度固定成本和經營開支將可削減約5,000至6,000萬元。「士多」的網站和手機應用程式將於2023年12月19日停止營運，而約一百名現時的「士多」員工也將離開本集團。 

集團指，預計這些結合的努力將在未來三至五年內為「鄰住買」帶來顯著的商品交易總值增長。 

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